Peugeot : la production de 308 à l'arrêt faute de semi-conducteurs

La perte représente déjà près de 6.000 véhicules depuis le mois de mars.

(illustration) ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La production de la Peugeot 308 à l'usine Stellantis (PSA) de Sochaux (Doubs) sera arrêtée pour la troisième semaine consécutive à partir de lundi en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte l'industrie automobile, a-t-on appris auprès de la direction, vendredi 9 avril.

La "majeure partie" des 700 salariés concernés pourra bénéficier de mesures (formation, remplacement de collègues, affectation temporaire à d'autres sites voisins du groupe...) qui leur garantiront le maintien de leur rémunération, a précisé le porte-parole du site. La direction a décidé d'annuler l'ensemble des séances de travail de la ligne dédiée à la 308 pour la semaine du 12 au 16 avril, comme elle l'avait fait pour les deux semaines précédentes à partir du 29 mars, a indiqué le porte-parole.

La production des autres modèles n'est pas affectée pour l'heure

Ce modèle subit plus particulièrement les conséquences sur l'industrie automobile de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, car celle-ci le prive d'une pièce d'alimentation du tableau de bord qui lui est spécifique. Les trois semaines d'arrêt représentent une perte de production de 6.000 véhicules "308", sans compter les perturbations déjà rencontrées plus tôt dans le début de l'année, a-t-on précisé de source syndicale. Du fait de l'accumulation des annulations de séances, les salariés vont commencer à dépasser le seuil de déficit d'heures (84 heures) fixé par la modulation du temps du travail chez PSA, au-delà duquel ils basculent en chômage partiel et ne sont donc plus payés à 100%.

Plusieurs mesures ont été mises en place à compter de lundi permettant le maintien intégral de la rémunération, a expliqué le porte-parole: envoi "par anticipation" dans des formations qui étaient programmées dans quelques mois dans le cadre du plan de modernisation de l'usine, remplacement de collègues de l'autre ligne de montage qui sont "incités" à solder leurs congés ou de collègues absents pour cause de garde d'enfants, prêt de personnel par volontariat aux usines Stellantis de Mulhouse (Haut-Rhin) et Vesoul (Haute-Saône).

Les autres productions de Sochaux, Peugeot 3008 et 5008 et Opel Grandland X, que la pénurie de semi-conducteurs a également perturbées, se poursuit pour l'instant normalement, a souligné la direction vendredi. Le site emploie environ 7.000 salariés permanents.