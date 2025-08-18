Peugeot, Jeep, Opel, Lancia, Fiat... Rappel massif de nombreux modèles de voitures menacés par des problèmes matériels

Des milliers de véhicules de marques populaires doivent repasser en atelier. Les autorités mettent en garde contre des défaillances techniques, qui peuvent notamment provoquer un départ de feu.

Nouvelle alerte pour les automobilistes . Le site gouvernemental Rappel Conso a annoncé, le vendredi 15 août, une vaste campagne de rappel concernant plusieurs constructeurs européens. En cause : problèmes soucis, dont un défaut de fabrication sur le circuit d’alimentation en carburant, susceptible de provoquer un incendie.

Selon un avis publié sur le site Rappel conso, certains modèles peuvent présenter «une fuite de carburant dans le tuyau à haute pression, entre la pompe à haute pression et le rail» , qui pourrait ainsi «provoquer un incendie dans le véhicule» . Cette anomalie est liée à «l’absence d’un écrou» et est jugée comme un «risque grave» par RAPEX, le système européen de surveillance des produits dangereux. La liste publiée par les autorités inclut une large gamme de véhicules vendus en France ces dernières années. Chez Lancia, on trouve la Lancia Ypsillon, et chez Keep, plusieurs références du modèle Jeep Avenger. De même, chez Fiat, le constructeur a rappelé des modèles 600 et Grande Panda.

Des marques et modèles très répandus concernés

Cette vague de rappels ne concerne pas uniquement le risque d’ incendie . Des anomalies ont aussi été identifiées sur certains utilitaires Toyota Proace et sur des modèles Ford Transit et Tourneo Connect, pour lesquels des dysfonctionnements de freinage d’urgence et de caméras de recul ont été relevés, augmentant le «risque de blessures» . Rappel Conso précise ainsi que «lorsque le conducteur désactive et réactive le frein d’urgence automatique au cours du même cycle de conduite, il reste désactivé sans qu’un voyant d’avertissement n’indique la désactivation.» et que des risques d’accident sont également possibles en raison du gel de la caméra de recul qui peut donner «la fausse impression que la zone derrière le véhicule est claire, malgré la présence de personnes ou d’obstacles».

De même, des rappels concernent des modèles Peugeot 308, qui sont concernés par un problème matériel pouvant occasionner des «blessures» . «Les ancrages de ceinture de sécurité du siège arrière peuvent ne pas résister suffisamment à l’impact de la force. Cela pourrait limiter la capacité du rétracteur à retenir un passager en cas d’accident entraînant des blessures» , précise le document. Chez Citroën, des modèles C4 II, DS4 et DS5 sont rappelés car «l’airbag peut se détériorer au fil du temps et, s’il est déployé, une pression interne excessive peut provoquer l’éclatement du corps du gonfleur et des fragments de métal pourraient traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants» . Le même problème a été identifié chez Opel, pour des modèles «Signum, Vectra, Astra, Cascada, Meriva, Zafira et Mokka» .

Chaque modèle rappelé correspond à une série de numéros de réception CE, mentionnés dans la case K de la carte grise. Les propriétaires de modèles concernés sont invités à comparer ces références avec la liste officielle publiée sur Rappel Conso. En cas de correspondance, les autorités recommandent de contacter rapidement un concessionnaire pour effectuer les réparations nécessaires.