Peugeot défie Toyota et revient aux 24 Heures du Mans

Un seul grand constructeur s'était dit intéressé jusqu'à présent par la nouvelle discipline destinée à remplacer les sports-prototypes en course d'endurance sur circuit. Mais cela va changer, car, à Toyota déjà inscrit dans ce championnat new look qui débutera en octobre 2020, va se joindre Peugeot un an plus tard, de retour en endurance et notamment sur la prestigieuse piste mancelle. Ces deux champions de la très grande série se heurteront aux spécialistes des hypercars de route, dont le premier à s'être déclaré est Aston martin avec son impressionnante Valkyrie. On dit que Lamborghini se tâte et qu'à la suite Ferrari, McLaren, d'autres encore pourraient rejoindre cette discipline qui s'avèrerait extrêmement relevée.Lire aussi Les « hypercars » débarqueront au Mans en 2020Car, si les spécialistes abondent pour créer des hypercars à tirage très limité qui pourront parfaitement convenir à la discipline ? il leur suffit de produire 20 voitures de route en deux ans ?, les généralistes n'ont pas cette latitude, car qui achèterait une supercar à Peugeot ou même Toyota? ? Tout a été prévu par les organisateurs et ces constructeurs généralistes partiront d'une feuille blanche pour créer de toutes pièces une voiture de course. Elle pourra permettre, et c'est précisément ce qui les intéresse, de démontrer que leurs créations de route puisent leur inspiration en piste, avec des solutions techniques à mettre en...