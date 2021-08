Peugeot 9X8 : l'arme fatale... au Mans 2022

Le départ des 24 Heures du Mans 2021 a été donné sans elle, et c'est dommage, car son style à lui seul montre à quel point cette voiture est une révolution. Révolution voulue par le nouveau règlement qui incite les grands constructeurs à se lancer dans cette nouvelle série Hypercar, révolution aussi puisqu'elle permet d'explorer des solutions d'hybridation applicables à la route.

Trente ans après les Peugeot 905 et les 908 des années 2007-2011, Peugeot revient donc faire ses courses en Endurance et, par conséquent, aux 24 Heures du Mans. Elle aura à affronter les Toyota doublement victorieuses de l'édition 2021, mais aussi Ferrari, Porsche, Audi, Alpine et d'autres grands constructeurs qui vont se dévoiler dans les prochains mois. En attendant les décisions tardives, l'épreuve majeure de la discipline est un laboratoire tout trouvé pour Peugeot et les autres, confrontés dans cette nouvelle catégorie prometteuse.

Avec la 9X8 qui se fera attendre un an, Peugeot le fait à sa façon plutôt radicale avec une carrosserie aussi bien spectaculaire qu'évoquant fortement la gamme Peugeot. Les designers mis à contribution n'ignorent rien bien sûr des spécificités du sport prototype, mais la calandre au lion ou les phares et feux en trois griffes prêtes à lacérer la piste donnent une vraie physionomie de marque. Plus originale est l'absence totale d'aileron à l'arrière, clairement revendiquée par un

