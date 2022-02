Peu de changements attendus à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi, retenant son souffle avant de nombreux résultats d'entreprises et un indicateur de l'inflation aux États-Unis plus tard dans la semaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,10% une quarantaine de minutes avant l'ouverture. La veille, il avait rebondi de 0,83% à 7.009,25 points.

"Dans l'ensemble, les marchés et les investisseurs s'habituent à l'idée de taux plus élevés de la part des banques centrales, tandis que le risque d'une inflation plus longue et plus persistante incite les investisseurs à recalibrer leur portefeuille", explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Ce changement d'environnement de marché a provoqué de nombreuses turbulences et des séances volatiles depuis le début de l'année, avec encore une journée agitée à Wall Street lundi. Le Dow Jones a finalement stagné et le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,58%.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements ont continué d'augmenter : le dix ans américain s'est rapproché des 2% (1,95%), alors que le taux français tournait autour de 0,67%.

Les investisseurs sont toujours à l'affût de signes pour deviner le calendrier et l'amplitude des hausses de taux des banques centrales.

Après son discours agressif jeudi à l'issue de la réunion des gouverneurs, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a calmé le jeu devant le Parlement européen lundi, indiquant qu'il n'était pour l'instant "pas nécessaire de se précipiter vers une conclusion prématurée".

Aux États-Unis, la publication jeudi de l'évolution des prix à la consommation (CPI) en janvier est très attendue pour jauger la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine de 50 points de base, deux fois plus que ce qui est actuellement considéré par une majorité des opérateurs de marché.

En Europe et notamment en France, la saison des résultats d'entreprises va aussi s'accélérer.

Parmi les valeurs à suivre

BNP Paribas : le groupe bancaire a signé en 2021 une année sans précédent, avec un bénéfice net de près de 9,5 milliards d'euros selon ses résultats financiers publiés mardi, fort d'activités de banque de détail, de financement et d'investissement dynamiques malgré la crise.

Ses concurrents français et la majeure partie des banques européennes doivent aussi annoncer leurs résultats dans la semaine.

Orpea : le fonds d'investissement Mirova, filiale de Natixis, va rester au capital du gestionnaire d'Ehpad privés, secoué par un scandale de maltraitance, mais exige des changements dont le passage à une "société à mission", selon une lettre transmise lundi à l'AFP.

L'ensemble du secteur est sous pression : Me Sarah Saldmann, avocate, a reçu "plusieurs dizaines" de témoignages sur des soupçons de maltraitance dans les Ehpad du groupe privé Korian et envisage de préparer une action collective conjointe contre lui, comme contre Orpea, a-t-elle déclaré lundi à l'AFP.

Secteur automobile : les ventes devraient rebondir de 7,9% dans l'Union européenne en 2022, tout en restant loin de leur niveau de 2019, a indiqué mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles.

