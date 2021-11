Pétrole: Pékin se joint à l'initiative américaine pour peser sur les prix

Le président Joe Biden salue des militaires sur une base de Caroline du Nord (est), le 22 novembre 2021 ( AFP / Brendan Smialowski )

Un rare consensus en ces temps de tension géopolitique: la Chine a annoncé mercredi qu'elle allait puiser dans ses réserves de pétrole afin de faire baisser les cours, prenant le relais d'une initiative lancée par Joe Biden.

Le président américain a annoncé mardi une "initiative majeure" pour faire baisser les prix de l'or noir: mettre en circulation 50 millions de barils prélevés sur les réserves stratégiques de Washington, la plus importante quantité jamais puisée.

Les Etats-Unis ont fait savoir que la Chine se joignait à cette initiative, tout comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, mais sans guère donner de détails.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précisé que ces pays avaient "déjà annoncé" libérer une partie de leurs réserves, ou avoir l'intention de le faire.

Sans nommer les Etats-Unis, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a confirmé mercredi que Pékin se joignait à la manoeuvre.

"La Chine, au regard de ses besoins et de ses conditions actuelles, puisera dans ses réserves nationales de pétrole brut et prendra d'autres mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité du marché", a-t-il déclaré devant la presse.

M. Zhao n'a pas précisé quand ces prélèvements auraient lieu ni quelle quantité de pétrole Pékin envisageait de mettre sur le marché.

D'après l'agence financière Bloomberg, le président Biden aurait discuté de cette initiative la semaine dernière lors de son premier sommet par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping.

- Les "majors" dans le viseur -

"Nous lançons une initiative majeure", a dit le président américain dans un discours, sur fond de photographies de station-service et de citernes. L'initiative "ne va pas faire baisser les prix du jour au lendemain" mais elle "fera une différence", a-t-il promis depuis la Maison Blanche.

A l'approche de la fête de Thanksgiving, lors de laquelle nombre de ses compatriotes vont rouler sur de longues distances, Joe Biden a accusé les grandes compagnies pétrolières d'être en partie responsables de la hausse des prix de l'essence.

"Le prix de l'essence sur le marché de gros a chuté d'environ 10% au cours des dernières années, mais le prix à la pompe n'a pas bougé d'un centime", a-t-il lancé.

"En d'autres termes, les sociétés d'approvisionnement d'essence paient moins et gagnent beaucoup plus", a-t-il déclaré, accusant les entreprises "d'empocher la différence" entre les prix de gros et de détail. "C'est inacceptable", a ajouté le président américain.

- Barils enterrés -

Habituellement, les Etats-Unis ne touchent qu'avec parcimonie à leurs réserves - actuellement 609 millions de barils, ce qui en fait les plus importantes au monde - enterrées en Louisiane et au Texas, en cas de catastrophes naturelles ou de crises internationales.

L'un des ténors du camp républicain, le sénateur Lindsey Graham, a dénoncé par communiqué un "abus" de l'utilisation de ces réserves, destinées selon lui aux "urgences."

Le sujet est politiquement brûlant, particulièrement pour Joe Biden, qui a pour principal objectif de faciliter la vie de la classe moyenne, découragée face à la mondialisation et à la pandémie de Covid-19.

Le président veut réveiller le rêve américain de l'aisance matérielle à la portée de tous, pour prouver la supériorité du modèle démocratique sur les dictatures. Et dans les faits, tant bien que mal, Joe Biden déroule son programme.

Il a promulgué un plan monstre de rénovation des infrastructures de 1.200 milliards de dollars, et fait avancer la procédure législative pour un pharaonique programme de 1.750 milliards de dollars de dépenses sociales et climatiques.

Deux plateformes pétrolières en construction le 13 juin 2021, à Port Fourchon en Louisiane (sud-est). ( AFP / Saul LOEB )

Sur le front de la pandémie, les Etats-Unis ont entrepris de vacciner les enfants et d'administrer des rappels aux adultes.

Mais malgré ces avancées, et un marché de l'emploi qui progresse, Joe Biden est impopulaire. Selon le site FiveThirtyEight, qui agrège des sondages, sa cote de popularité était inférieure à 43% mardi.

L'inflation, qui atteint des sommets, y est sans doute pour quelque chose. Et en particulier la hausse des prix à la pompe, dans un pays où prendre la voiture est autant une nécessité, faute de transports publics développés, qu'un mode de vie.

Le prélèvement de 50 millions de barils de réserve est symbolique - cela ne couvre que trois jours de demande des raffineries américaines.

aue-ehl-bar/abx