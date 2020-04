Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: Les USA vont aider le Mexique à réduire sa production, selon Obrador Reuters • 11/04/2020 à 12:04









PÉTROLE: LES USA VONT AIDER LE MEXIQUE À RÉDUIRE SA PRODUCTION, SELON OBRADOR MEXICO (Reuters) - Les Etats-Unis ont promis de réduire de 250.000 barils par jour leur production pétrolière afin d'aider le Mexique à contribuer à une baisse massive de l'offre mondiale d'or noir, a déclaré vendredi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Après dix heures de discussions jeudi, l'Opep, la Russie et leurs alliés, réunis au sein du groupe Opep+, ont annoncé un accord sur une baisse de leur production représentant 10% de l'offre mondiale, environ 10 millions de bpj, mais le Mexique a finalement refusé la diminution qui lui était demandée. La Russie a dit par la voix de son ministre de l'Energie Alexandre Novak s'attendre à ce que les pays hors Opep+ réduisent de cinq millions de barils leur production quotidienne, citant l'exemple du Canada qui pourrait réduire sa production d'un million de barils. Cette baisse massive de l'offre vise à enrayer la chute des cours du pétrole qui dépasse 50% depuis le début de l'année, un mouvement lié à l'effondrement exceptionnel de la demande de brut après les multiples mesures de confinement prises pour tenter de freiner la pandémie de coronavirus. Ce plongeon a été amplifié par la rupture du précédent pacte liant la Russie et l'Opep, qui a amené l'Arabie saoudite à déclencher une guerre des prix en gonflant sa production. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Andres Manuel Lopez Obrador a précisé que son pays avait été poussé par l'Opep+ à réduire sa production pétrolière de 400.000 bpj dans un premier temps, puis de 350.000 bpj. Lopez Obrador, qui a fait de l'accroissement de la production pétrolière l'une des priorités de son mandat, a dit s'être entretenu jeudi de ce sujet avec Donald Trump, qui lui a proposé de l'aider après que le Mexique a annoncé qu'il ne réduirait sa production que de 100.000 barils par jour. "Le président Trump a déclaré que les Etats-Unis s'engageaient à baisser de 250.000 bpj, en plus de ce qu'ils vont faire, pour le Mexique, afin de compenser", a déclaré le président mexicain. "Quand je lui ai dit que c'était 100.000 (bpj) et que c'était tout ce que nous pouvions faire, il m'a très généreusement déclaré qu'ils allaient nous aider avec 250.000 bpj en supplément de leur contribution", a-t-il ajouté. Cette annonce de Lopez Obrador est une surprise dans la mesure où jusqu'à présent, Donald Trump a toujours refusé de demander aux pétroliers américains une baisse coordonnée de leur production. Le secrétaire américain à l'Energie, Dan Brouillette, qui participait vendredi à une visioconférence des ministres de l'Energie du G20, a toutefois déclaré qu'il était "temps que tous les pays examinent sérieusement ce qu'ils sont en mesure de faire pour corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande". "Nous appelons tous les pays à utiliser tous les moyens à leur disposition pour aider à réduire l'offre en excédent", a commenté Dan Brouillette avant la réunion. (Bureau de Mexico, version française Jean-Stéphane Brosse)

