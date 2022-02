Pétrole : l'Opep encore et toujours optimiste pour la demande et l'activité économique

L'Opep a maintenu jeudi ses prévisions de croissance de la demande mondiale de brut en 2022, optimiste pour la bonne marche de l'économie mondiale et la reprise du transport aérien, malgré les risques liés à la pandémie de Covid-19.

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) attend donc un rebond de 4,2 millions de barils par jour (mb/j) pour atteindre 100,8 mb/j pour le monde, selon son rapport mensuel.

Ce rebond serait d'environ 1,8 mb/j pour les pays de l'OCDE et d'environ 2,3 mb/j pour les autres.

Concernant les pays de l'OCDE, "l'optimisme découle de la croissance économique" observée, compte tenu des effets bénéfiques des politiques fiscales et monétaires engagées pour soutenir l'économie, lesquelles devraient "plus que compenser les effets négatifs d'Omicron sur la demande de pétrole", observe le cartel.

S'il reste vigilant s'agissant de la pandémie, le cartel estime néanmoins que les motifs d'optimisme "prévalent, compte tenu de la forte croissance économique en cours, avec un PIB atteignant déjà les niveaux observés d'avant la pandémie, soutenu par des mesures de relance budgétaire et un commerce mondial à des niveaux records en termes de volumes".

En outre, "la mobilité devrait encore gagner en dynamisme, notamment en ce qui concerne le secteur des voyages et du tourisme", estime l'Opep dans un article qui se penche sur les ressorts de la demande.

Les dirigeants de l'Opep et de ses partenaires au sein de l'Opep+ avaient une nouvelle fois décidé début février d'augmenter leur production, pour le huitième mois consécutif, afin de répondre à la demande et limiter la hausse des prix.

Entre décembre et janvier, les pays membres de l'Opep ont augmenté leur production de 64.000 barils par jours, pour atteindre 27,981 mb/j, selon des sources indirectes citées dans le rapport.

Le Nigeria, l'Arabie saoudite et les Emirats ont légèrement ouvert les vannes, faisant plus que compenser des reculs de production en Irak et en Libye.

Cette croissance des extractions n'a pas empêché une poursuite de la hausse des cours du baril, favorisée par les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine et la publication mercredi de réserves commerciales de pétrole brut en nette baisse aux Etats-Unis, à rebours des attentes.

Les prix du Brent et du WTI, toujours en hausse jeudi, évoluaient au-dessus des 90 dollars.