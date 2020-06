Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: L'Opep+ approuve une extension d'un mois de l'accord sur la production Reuters • 06/06/2020 à 19:04









PÉTROLE: L'OPEP+ APPROUVE UNE EXTENSION D'UN MOIS DE L'ACCORD SUR LA PRODUCTION (Reuters) - Le cartel pétrolier et d'autres pays producteurs comme la Russie, réunis sous le groupe Opep+, se sont entendus samedi pour prolonger d'un mois, jusqu'à la fin juillet, leur accord portant sur la réduction de production de pétrole, ont indiqué cinq sources proches de l'Opep+ à Reuters. L'Opep+ a également exigé que des pays tels que le Nigeria et l'Irak, qui ont dépassé leurs quotas de production en mai et juin, compensent par des réductions supplémentaires de juillet à septembre. Le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis a de son côté confirmé sur Twitter la prolongation d'un mois de l'accord de réduction de la production. (Bureau dédié à l'Opep, Blandine Hénault pour la version française)

