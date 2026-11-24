information fournie par Boursorama avec AFP • 24/11/2026 à 08:40

Petrobras prévoit une production record au cours des cinq prochaines années

( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras prévoit d'atteindre au cours des cinq prochaines années "un niveau de production sans précédent", grâce à des investissements axés sur l'extraction de pétrole brut, selon son business plan rendu public lundi.

La société prévoit d’investir près de 112 milliards d'euros entre 2027 et 2031, dont plus de 70 % dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ce plan prévoit le forage de dizaines de puits d’exploration, notamment dans une zone offshore baptisée la Marge équatoriale, près de l’embouchure du fleuve Amazone.

Depuis août, Petrobras a annoncé trois découvertes de gisements pétroliers, toutes dans un même puits au large des côtes de l’État d’Amapá (nord).

Ce projet bénéficie du soutien du président Lula, réélu en octobre pour un quatrième mandat, et qui estime que le Brésil a besoin des revenus du pétrole pour financer la transition énergétique.

Les écologistes et les organisations autochtones dénoncent en revanche un risque pour une région riche en biodiversité.

Petrobras assure qu’elle s’oriente vers des énergies plus propres de manière "progressive et responsable", selon son communiqué.

Le plan approuvé consacre plus de 12,3 milliards d'euros à la transition énergétique, notamment aux biocarburants, à l’énergie éolienne et à l’énergie solaire.

Petrobras a publié plus tôt en novembre un bénéfice net en progression de 21,5 % au troisième trimestre sur un an, à environ 6,15 milliards d'euros sur la période.