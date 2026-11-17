Pétition contre CNews : un débat plus large remplace celui sur la fermeture de la chaîne

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 10 novembre 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'Assemblée nationale organisera un débat sur les médias à la place de celui réclamé par les signataires de la pétition pour "supprimer CNews de l'audiovisuel français", dont le classement a été confirmé mardi, au regret de sa présidente Yaël Braun-Pivet.

La commission des Affaires culturelles avait voté la semaine dernière le classement de la pétition, par 28 voix contre 25. Socialistes et Insoumis avaient saisi la présidente de l'Assemblée pour que la conférence des présidents réexamine cette décision, ainsi que le permet le règlement de l'institution.

Cette instance, qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée, a confirmé le classement, tout en décidant d'un "débat sur la liberté d'expression, le pluralisme et la régulation des médias", comme l'avait proposé Alexandre Portier (LR), président de la commission des Affaires culturelles.

La date de ce débat n'est pas fixée, selon plusieurs sources parlementaires.

"Je regrette" cette "décision", a réagi devant la presse Mme Braun-Pivet, estimant que le "devoir (des) représentants politiques" aurait été de suivre la volonté des plus d'un million de citoyens signataires.

"Lorsqu'il y a une pétition qui dépasse le million, qui dépasse les seuils qui sont prévus par notre règlement, elle doit avoir un débouché", a-t-elle ajouté devant des journalistes, sans se prononcer sur le fond du texte.

Le débat plus large retenu n'est "pas complètement satisfaisant", a-t-elle estimé.

Concentration

Lancée en juin, la pétition qui appelait à "supprimer CNews de l'audiovisuel français" avait décollé après l'attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, pour atteindre plus de 1,06 million de signatures avant son classement ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

"Ils ont décidé de nouveau de classer cette pétition, ce qui est un scandale", a dénoncé la présidente des députés LFI Mathilde Panot en conférence de presse.

Le communiste Stéphane Peu a pour sa part estimé que le débat sur le pluralisme devait notamment aborder la concentration financière des médias, dénonçant "la mainmise de quelques milliardaires sur l'essentiel des médias en France."

Le député Modem Erwan Balanant a également évoqué la question du financement des médias, soulignant qu'il fallait "préserver" l'indépendance de la presse pour des enjeux démocratiques.

Lancée en juin, la pétition qui appelait à "supprimer CNews de l'audiovisuel français" avait décollé après l'attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, pour atteindre plus de 1,06 million de signatures avant son classement.

"Nous ne sommes pas l'Arcom", le régulateur de l'audiovisuel, avait fait valoir Alexandre Portier pour justifier le classement, soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne.

Dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, CNews a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'Arcom. Elle conteste promouvoir des opinions et thèmes d'extrême droite et assure défendre la liberté d'expression.