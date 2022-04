"Petites hyènes" : Alexis Corbière s'attaque aux détracteurs de Taha Bouhafs, possible candidat LFI aux législatives

Taha Bouhafs a été condamné en septembre dernier pour "injure publique en raison de l'origine". Il avait traité une policière d'"arabe de service".

Alexis Corbière à Montreuil, le 13 juin 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le député LFI Alexis Corbière a qualifié vendredi 29 avril de "petites hyènes" ceux qui s'émeuvent de l'éventualité d'une candidature sous la bannière LFI du journaliste Taha Bouhafs. Il a dénoncé un "délit de faciès" à son encontre

"Oui il sera peut-être candidat" , a d'abord indiqué Alexis Corbière sur Europe 1 sans davantage de précisions. Son nom est évoqué pour la circonscription de Vénissieux (Rhône).

Alors qu'on lui faisait remarquer que Taha Bouhafs a été condamné à 1.500 euros d'amende notamment pour injure publique, pour avoir traité la syndicaliste policière Linda Kebab d'"Arabe de service", Alexis Corbière a lâché "arrêtez, pitié...", en soufflant. "Arrêtez le délit de faciès politique envers certaines personnes , c'est insupportable", a-t-il ajouté en soulignant que Taha Bouhafs avait fait appel de la décision.

"Rentrez dans la niche"

Il a accusé "une série d'officines de mener une attaque à nouveau" contre Taha Bouhafs, jeune militant de "25 ans", "antiraciste", "victime sur les réseaux sociaux d'attaques incessantes, d'insultes, d'injures (...), de menaces permanentes" notamment "de mort". Taha Bouhafs "a permis de déclencher l'affaire Benalla. Il a dénoncé des violences policières contre des gens, il a fait du boulot", a défendu Alexis Corbière.

"Je dis à toutes les petites hyènes qui sont de sortie, rentrez dans la niche, vous ne nous ferez pas baisser les yeux et vos campagnes de calomnie minables - je m'adresse à vous et à travers vous ceux qui les mènent - ne nous font pas peur, on n'en a rien a fiche", a-t-il lancé, tout en accusant "certaines chaînes", dont Europe 1 , de laisser par contre "micro ouvert" à l'ex-candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour.

Alors que le journaliste protestait, Alexis Corbière s'est excusé en précisant qu'il parlait bien de "petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux".

"Journaliste talentueux"

"Je crois qu'il est prévu de l'investir" , avait indiqué le numéro deux de LFI Adrien Quatennens mardi sur BFMTV et RMC à propos de Taha Bouhafs.

Il avait aussi souligné ne pas connaître "dans les détails" l'affaire l'opposant à Linda Kebab, mais faisait valoir que Taha Bouhafs "est un journaliste talentueux, qui a été un lanceur d'alerte à plusieurs reprises, a filmé les images de l'agression de Monsieur Benalla contre des jeunes manifestants".

Après, "à chaque fois vous pourriez trouver des poux chez tout le monde" , avait-il conclu en parlant des 577 circonscriptions.