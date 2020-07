Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Petite victoire pour Tottenham, toujours dans la course pour l'Europe Reuters • 06/07/2020 à 23:19









Petite victoire pour Tottenham, toujours dans la course pour l'Europe par Florian Burgaud (iDalgo) Au bout d'un match sans grandes envolées footballistiques, Tottenham s'impose 1-0 à domicile contre Everton dans le dernier affrontement de la 33e journée de Premier League. Grâce à un but inscrit par Michael Keane dans ses propres filets après une frappe d'un très bon Giovanni Lo Celso à la 24e minute, les hommes de José Mourinho assurent l'essentiel : la victoire. Celle-ci leur permet de passer à la 8e place à neuf unités de Chelsea, le quatrième et actuel dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Pour les Toffees, apathique toute la rencontre à l'image d'un Alex Iwobi inexistant et remplacé dès la pause par son coach Carlo Ancelotti, les espoirs d'Europe se sont envolés ce soir dans le huis clos du Tottenham Hotspur Stadium. Du côté des Français, Lucas Digne a été très remuant, comme Moussa Sissoko, et Djibril Sidibé a enfin retrouvé les terrains après une blessure au pied. Enfin, Hugo Lloris n'a pas eu beaucoup de travail mais s'est signalé par une altercation à la pause avec son coéquipier Heung-Min Son. Vite rentrée dans l'ordre.

