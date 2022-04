Petite hausse en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse jeudi, lors de sa dernière séance de la semaine avant le week-end de Pâques, préférant la prudence avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 progressait de 0,41% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mercredi elle avait terminé quasi stable (+0,07%).

Alors que l'inflation atteint des records -- 7,5% sur un an dans la zone euro et 8,5% aux Etats-Unis--, la BCE se réunit ce jeudi pour décider, ou non, de réduire encore plus rapidement son soutien monétaire aux marchés.

Sa principale mission étant de garder un niveau d'inflation de 2%, l'institution est sous pression et de plus en plus de voix s'élèvent pour pousser la BCE à augmenter ses taux directeurs, toujours historiquement bas.

"Les cris d'angoisse se font maintenant sentir dans les grandes économies du nord de l'Europe, comme l'Allemagne, où (la hausse de) l'IPC atteint maintenant 7,3%, et des records après l'unification, et où le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré que les taux d'intérêt doivent augmenter d'ici peu", rappelle Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Il ne faut certes compter sur aucune "décision majeure" de la part des gardiens de l'euro, à l'issue du Conseil des gouverneurs, estiment les observateurs.

"Cela ne peut plus durer et, à un moment ou à un autre, la BCE devra prendre le taureau par les cornes et fixer un calendrier pour une hausse des taux", commente Michael Hewson, estimant que l'institution fait preuve de "procrastination".

Mais rien n'est simple car l'horizon économique s'est considérablement assombri avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et de nombreux pays de la zone euro pourraient connaître un recul de leur PIB au cours des prochains trimestres.

La BCE est jusqu'à présent la plus attentiste des grandes banques centrales, et sa politique contraste avec celle de la Réserve fédérale américaine, résolue à relever promptement ses taux directeurs plusieurs fois cette année.

Du côté des entreprises, la saison des résultats du premier trimestre est lancée à Paris, avec notamment Hermès qui annonce un bond de 33% de ses ventes.

Ce jeudi sera par ailleurs la dernière séance de la semaine pour la Bourse de Paris, fermée jusqu'à lundi inclus pour le week-end de Pâques, comme d'autres places européennes.

Valeurs à suivre

Hermès: les ventes du groupe de luxe français ont dépassé les attentes des analystes, atteignant 2,765 milliards d'euros au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine.

EDF: le groupe a lancé un "plan hydrogène" pour devenir "un des leaders" de la production d'hydrogène bas carbone en Europe d'ici 2030, moyennant un investissement de deux à trois milliards d'euros "cofinancés" par l'énergéticien.

TotalEnergies: un groupe d'investisseurs de TotalEnergies, représentant 0,8% de ses titres, a annoncé déposer une résolution en vue de l'assemblée générale des actionnaires du groupe pour lui demander de se conformer à l'accord de Paris sur le climat.

Stellantis: les millions d'euros de primes attribuées aux dirigeants du groupe automobile Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat...) pour l'année 2021 sont contestés par des actionnaires, des syndicats et jusque dans le champ politique, à quelques jours du second tour de la présidentielle.

Publicis: le groupe de communication a bénéficié au premier trimestre de performances commerciales et financières meilleures que prévues, mais il conserve ses prévisions annuelles face aux multiples incertitudes macro-économiques.

jvi/els/eb