Petit Victor est devenu grand

En pleine confiance depuis plusieurs semaines, Vitinha s’est peu à peu imposé comme le patron du milieu de terrain parisien. Replacé en sentinelle en février, le Portugais de 24 ans sera une nouvelle fois l’une des clés pour Luis Enrique à Dortmund, ce mercredi soir.

Buteur à l’aller comme au retour face à Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions, Vitinha a porté son total à neuf buts toutes compétitions confondues cette saison, un total jamais atteint par un milieu de terrain parisien sous l’ère QSI. La seule exception se nomme peut-être Javier Pastore, buteur à seize reprises lors de sa première saison dans la capitale, une époque où il était régulièrement aligné au sein du trio offensif. Depuis, Thiago Motta, Adrien Rabiot, Giovani Lo Celso ou Carlos Soler se sont tous arrêtés à six unités, quand Blaise Matuidi en avait inscrit huit en 2012-2013. Une illustration parmi d’autres de l’importance prise par le milieu de terrain portugais sous la houlette de Luis Enrique, après une saison en dents de scie dans l’ombre de Marco Verratti, Neymar ou Lionel Messi. D’un rôle de milieu offensif gauche pour compenser les déplacements de Kylian Mbappé à un passage sur le banc contre Newcastle ou Marseille quand son tacticien tentait une attaque à quatre éléments à l’automne avant de rayonner en sentinelle depuis février, « Petit Victor » a pris un poids considérable au sein du collectif rouge et bleu. Au point d’en être l’un des hommes les plus attendus, ce mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Le maître à jouer

À l’été dernier et comme à chaque entame de saison depuis de trop nombreuses années, l’entrejeu présenté par le PSG était encore et toujours placé au centre de l’attention. La principale critique : un supposé manque de créativité global dû à l’absence de joueurs capables de prendre le jeu à leur compte et de créer pour les copains. Un débat éteint par Vitinha depuis le début de l’hiver ? Quoi qu’il en soit, le Portugais a donné de sérieux arguments. « C’est un joueur parfait pour un entraîneur de mon style , se félicitait Luis Enrique fin mars lors de la victoire en infériorité numérique dans le Classique, après avoir vu son protégé ouvrir le score. Il est capable de se mettre entre les lignes, de fixer, de se détacher, de marquer… Je dois le féliciter et le pousser à rester à ce niveau et même à hausser ce niveau. » Une confiance de son coach accumulée semaine après semaine

Par Tom Binet pour SOFOOT.com