Petit rebond en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse jeudi, les investisseurs restant inquiets face aux effets de l'inflation sur la croissance, tandis que les spéculations vont bon train avant la réunion des pays de l'Opep+ pour ajuster leur production de pétrole.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reprenait 0,26% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'une reculade de 0,77% dans un marché volatil.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin avec l'espoir que les banques centrales arrivent à gérer de la meilleure manière possible la problématique de l'inflation et ses conséquences sur la croissance économique", estime John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

Les investisseurs espèrent obtenir un peu de soulagement du côté du pétrole, dont les prix élevés participent à l'inflation.

Les pays de l'Opep+ se réunissent jeudi en visioconférence à 12H00 GMT (14H00 à Vienne, le siège du cartel) pour ajuster leur production de pétrole.

Cette réunion intervient deux jours après l'annonce d'un embargo de l'Union Européenne pour réduire de deux tiers ses importations de brut russe, qui place Moscou dans une position délicate au sein de l'alliance pétrolière.

Selon le quotidien américain Wall Street Journal, des membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) étudient la possibilité d'écarter la Russie de l'accord fixant les quotas de production de l'alliance élargie.

"Les prix du pétrole chutent d'environ 2%, en prévision de la réunion de l'Opep+ qui se tiendra plus tard dans la journée et après une information du Financial Times selon laquelle l'Arabie saoudite est prête à pomper davantage de pétrole si la production russe diminue après les sanctions de l'UE", note M. Plassard.

L'agenda macroéconomique est essentiellement américain avec les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en mai et les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage.

Valeurs à suivre

Rémy Cointreau: le groupe a enregistré des résultats annuels "record", a annoncé son directeur général Eric Vallat, avec un bénéfice net qui a bondi de 47% et sa marge opérationnelle courante à "son plus haut niveau historique" sur son exercice décalé clos fin mars 2022.

Renault: le constructeur automobile a annoncé avoir signé avec le groupe marocain Managem Group un contrat d'approvisionnement en cobalt, l'un des composants essentiels des batteries électriques pour lesquels tout le secteur bataille.

