Petit rebond attendu à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait rebondir mercredi après avoir de nouveau perdu du terrain la veille, mais les investisseurs vont encore devoir naviguer entre l'inflation, les statistiques économiques et les cours élevés du pétrole.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 reprenait 0,30% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. Mardi, la cote parisienne avait reperdu 1,43% après quatre séances consécutives de hausse.

Wall Street a fini pour sa part en légère baisse une séance volatile à l'image de tout le mois de mai.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère hausse ce matin dans le sillage des interrogations des investisseurs concernant l'effet de la hausse du prix du baril de pétrole sur la croissance et l'inflation", anticipe John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.

En Europe, l'indice des prix à la consommation a tiré à nouveau le signal d'alarme mardi en affichant une inflation à 8,1% sur un an en mai, un record, selon Eurostat.

La France devrait "sortir du pic d'inflation fin 2023", assure de son côté le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans Le Figaro.

Le défi actuel des banques centrales mondiales est de calmer les prix sans étrangler la croissance ni faire flamber le chômage.

Les investisseurs cherchent à cerner quel est le potentiel de reflux de l'inflation et le degré de la résilience de l'économie dans un contexte de resserrement monétaire.

Ils craignent par ailleurs que l'accord européen sur la réduction des importations de pétrole russe renchérisse les cours de l'or noir.

Valeurs à suivre

Saint-Gobain : le groupe a annoncé l'acquisition pour 928 millions de dollars américains (environ 860 millions d'euros) de Kaycan, entreprise familiale nord-américaine de production et distribution de matériaux de construction et de revêtement d'extérieur, numéro un du bardage.

Sanofi : le laboratoire a obtenu la désignation de "traitement innovant" aux États-Unis pour un candidat médicament contre l'hémophilie A, un trouble de la coagulation dangereux.

Engie et Neoen : les groupes ont confirmé qu'ils allaient "poursuivre le développement" dans sa quasi-intégralité du plus grand projet de parc photovoltaïque de France, baptisé Horizeo et prévu en Gironde malgré une forte opposition locale.

Maisons du Monde : la société d'investissement Teleios Capital et Gabriel Naouri, qui détiennent chacun plus de 20% du capital de Maisons du Monde, vont intégrer le conseil d'administration de l'enseigne de décoration et d'ameublement au terme de l'assemblée générale mardi, sans que cela ne remette en cause la stratégie du groupe.

pan/cdu/abx