Petit guide de la sexualité masculine non toxique

Privilégier la communication et le partage entre partenaires, écouter ses préférences sexuelles plutôt que se cantonner à des rôles figés et hiérarchisés... Maïa Mazaurette, la chroniqueuse de « La Matinale », nous livre quelques pistes pour en finir avec une virilité nocive et insidieuse.

Commençons tout de suite par le point « victimisation » du jour : parler de masculinité toxique ne signifie pas que toutes les masculinités sont toxiques, de même que parler de pizza hawaïenne ne signifie pas que toutes les pizzas sont hawaïennes. Dans les deux cas, c'est une excellente nouvelle pour notre digestion.

Est toxique le type de masculinité qui repose sur le sexisme, l'homophobie, l'agressivité, le harcèlement, la violence, le verrouillage des émotions. Vous allez me dire : « Cette vision d'horreur est complètement caricaturale, nous sommes en 2019, nous scintillons de conscientisation antisexiste, cette chronique ne me concerne pas. » Oui, mais non (désolée, vous allez devoir continuer à lire).

La masculinité toxique se comporte comme les autres produits toxiques : elle se diffuse. Tout le monde est concerné. Y compris vous. Y compris moi. L'actrice Adèle Haenel - qui a accusé cette semaine le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements sexuels - ne s'y trompait d'ailleurs pas quand, au micro de Mediapart lundi dernier, elle replaçait nos itinéraires personnels dans des contextes culturels : « Une femme sur cinq - et encore, je suis gentille - est confrontée directement à la violence faite par, 98 % du temps, des hommes. Donc on peut quand même se poser la question de comment on construit la virilité aujourd'hui. »

Cette construction de la virilité affecte nos vies sexuelles bien au-delà de l'épouvantail des violences sexuelles, de la prostitution ou du gang-bang pornographique.

