Peterhansel plus rapide, Brabec écrase le concurrence

par Samuel Martin (iDalgo)

Au terme d'une belle bataille des leaders entre Ha'il et Riyadh (477km), Stéphane Peterhansel remporte la 6e étape du Dakar 2020. Le Français s'est montré plus régulier que Carlos Sainz et le tenant du titre Nasser Al-Attiyah qui complètent le podium. Il se rapproche quelque peu au classement général (3e), il revient à 16 minutes de l'Espagnol et 7 du Qatari. Du côté des motos, l'écart se creuse dans ce classement. En effet, Ricky Brabec (Honda) n'a pas laissé de chance à ses adversaires. Déjà vainqueur lundi, l'Américain profite du coup de mou de Toby Price (KTM) pour aggraver son avance au général. Battus, Joan Barreda (Honda) et Matthias Walkner (KTM) terminent à 1'34 et 2'45 de la tête. Après une première semaine éprouvante, les pilotes pourront profiter de leur journée de repos prévue demain.