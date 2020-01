Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peterhansel et Quintanilla reviennent Reuters • 16/01/2020 à 12:56









Peterhansel et Quintanilla reviennent par Samuel Martin (iDalgo) Ce jeudi, avant dernier jour de course en Arabie Saoudite, les poursuivants de Sainz et Brabec étaient dans l'obligation de diminuer l'écart avec les leaders. C'est ce qu'a parfaitement réalisé Stéphane Peterhansel. Le Français a géré l'étape du jour d'une main de maître pour remporter sa 4e victoire sur cette édition. Mais cela ne suffit pas pour reprendre la deuxième place au général de Nasser Al-Attiyah. Le Qatari termine à seulement 10 secondes de "Monsieur Dakar". Carlos Sainz a laissé du temps (+8'03) mais il conserve tout de même une belle avance au général (10'17 sur Al-Attiyah, 10'23 sur Peterhansel) à la veille de l'arrivée. Sur les motos, c'est Pablo Quintanilla qui s'impose sur cette 11e étape. Malheureusement, le Chilien ne parvient pas à s'emparer de la tête du général et possède toujours 13'56 de retard sur le leader américain Ricky Brabec.

