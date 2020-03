Peter Whittingham, le dernier chant du Bluebird

Retiré des terrains depuis 2018, l'Anglais vient de s'éteindre à 35 ans, un peu moins de deux semaines après une grave chute qui lui aura été fatale. Reste le souvenir d'un milieu de terrain exaltant, que l'on n'est pas près d'oublier à Cardiff.

Une enquête lancée

Un dimanche après-midi de mars sous un soleil rasant le Cardiff City Stadium, Luke Steele fut la victime de Peter Whittingham, pour une volée d'équilibriste (sur un service aérien de Jay Emmanuel-Thomas) qui restera pour l'éternité le geste de la saison 2011-2012 en Championship, et un échantillon parmi tant d'autres de ce dont ce garçon était capable. Les deux hommes se connaissaient : nés à 16 jours d'intervalle seulement (et à une centaine de kilomètres d'écart), lors du mois de septembre 1984, Steele et Whittingham n'avaient cessé de se croiser dans l'antichambre de la Premier League entre 2008 et 2014, le premier sous la tunique du Barnsley FC, le second avec le tricot du Cardiff City Football Club. À 35 ans, le portier anglais garde encore aujourd'hui une cage, celle de Millwall. Et il a peut-être repensé à ce but d'anthologie, ce jeudi, en apprenant que son ex-bourreau, parti des terrains avant lui, venait de disparaître pour de bon.Certains termes résonnent plus que d'autres. Lorsque la terrible nouvelle est tombée ce 19 mars, un mot était dans toutes les bouches : oui, à son échelle, Peter Whittingham était ni plus ni moins qu'une "". Jeune retraité depuis un an et demi, le natif de Nuneaton (Warwickshire) venait d'assister dans un pub de Barry (pays de Galles) à la victoire de l'Angleterre sur le XV du Poireau dans le cadre du tournoi des Six Nations, quand il a chuté dans les escaliers du lieu, le 7 mars. Entre la vie et la mort dans sa ville d'adoption de Cardiff depuis (une enquête est en cours pour en savoir plus sur l'incident), celui qui vivait à Penarth, station balnéaire galloise, a finalement succombé aux séquelles qu'en avait gardé son crâne.