Pete Doherty condamné à 3 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve

La sanction demandée par le Procureur lors de la comparution de reconnaissance préalable de culpabilité a été validée par le juge du siège. Le chanteur est donc condamné à 3 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et une amende de 5 000 euros, rapportée à 4 000 euros si le paiement s'effectue dans le mois. La justice a indiqué avoir tenu compte du fait que Pete Doherty n'a pas d'antécédent judiciaire en France.Dimanche matin, il était ivre et s'était battu avec un passant du côté de Saint-Germain-des-Prés. Un nouvel incident qui intervenait moins de 24 heures après sa remise en liberté, suite à une garde à vue pour détention de drogue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il avait été interpellé par des policiers vers 3 heures, à l'angle de la rue de Douai et de la rue Fontaine dans le 9e arrondissement, au c?ur du quartier de Pigalle. Au moment de son arrestation, il procédait, selon la police, à une transaction de produits stupéfiants, a priori de la cocaïne, sur la voie publique. Pete Doherty, sous l'empire de la drogue et de l'alcool, était alors en possession de 2 grammes.Autorisé à continuer sa tournéeConcernant l'affaire de la rixe, son avocat Me Arash Derambash avait plaidé l'absence de préjudice pour la victime des coups de Pete Doherty. Celle-ci réclamait un dédommagement que la justice ne lui a pas accordé. Celle-ci a par ailleurs autorisé Pete Doherty à voyager et à continuer sa tournée avec...