Pesticides : les distances d'épandage fixées à 5 et 10 mètres par le gouvernement

La décision, très attendue, provoque déjà de nombreuses réactions et ne ravit pas les associations de défense de l'environnement. À partir du 1er janvier, les distances minimales d'épandage des pesticides par rapport aux habitations seront fixées à 5 et 10 mètres selon les types de cultures, avec des possibilités de dérogation en cas d'accord local, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale.Ces distances seront inscrites dans un arrêté, dont l'élaboration a été très controversée, qui portera également à 20 mètres la « distance incompressible » d'éloignement des habitations pour la petite minorité de produits considérés comme les plus dangereux pour l'Homme, a-t-on précisé de même source.Les recommandations de l'Anses suivies Ces distances de cinq mètres pour les cultures dites basses comme les légumes et de 10 mètres pour les cultures hautes, telles que les céréales, fruitiers ou vignes, correspondent aux recommandations en juin dernier de l'Agence française de sécurité sanitaire (Anses) et à celles mises en consultation par le gouvernement en octobre.Les produits concernés par la distance de 20 mètres ne représentent qu'environ 0,3 % des substances actives utilisées, et présentent une « toxicité quasi-avérée pour l'Homme », selon ces sources. Le glyphosate n'en fait pas partie. Cette substance particulièrement controversée a notamment été à l'origine d'une série d'arrêtés d'interdiction par des maires à travers la France, systématiquement contestés par les autorités administratives.Le futur arrêté prévoit également la possibilité de dérogations, ramenant les distances minimales jusqu'à 5 mètres pour l'arboriculture et 3 pour la « viticulture et les autres cultures », sauf à proximité des établissements accueillant des « personnes vulnérables (écoles, hôpitaux, maisons de retraite...).Ces dérogations nécessiteront l'emploi de matériels de ...