Pesticides : le vote sur les autorisations illimitées repoussé à 2027 au Parlement européen

Dans une tribune publiée le 23 novembre, 52 sociétés savantes et organisations médicales de 16 pays ont alerté sur les risques sanitaires du projet et réclament une évaluation indépendante.

Des manifestants brandissent des pancartes contre le projet législatif "Omnibus X" devant le Parlement européen à Bruxelles, le 4 novembre 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le Parlement européen ne se prononcera pas avant l'année prochaine sur la loi controversée visant à assouplir l'encadrement des pesticides, qui suscite une levée de boucliers des organisations environnementales et médicales, ont indiqué des sources parlementaires mardi 24 novembre.

Après plusieurs reports, les eurodéputés devaient voter en décembre - d'abord en commission Environnement, puis en séance plénière - sur le paquet législatif "Omnibus X", qui entend simplifier les réglementations liées à l'usage des produits phytosanitaires.

Finalement, les négociations vont se prolonger, repoussant le vote à l'année prochaine, selon des sources parlementaires. Il n'y aura pas de vote en plénière avant janvier ou février , a-t-on précisé.

"Plus les négociations se prolongent, plus on a quand même un peu d'espoir", a commenté la vice-présidente écologiste du Parlement européen Tilly Metz, opposée au texte. "Il y a beaucoup de pression et c'est très bien sur le président de la Commission agriculture, sur la présidente du Parlement pour dire que cet omnibus, c'est une 'cata'", a-t-elle dit, en marge de la session plénière qui se tient jusqu'à jeudi 26 novembre à Strasbourg.

Ce report intervient alors que des ONG prévoient une nouvelle grande mobilisation dans l'après-midi devant le siège du Parlement.

La fin des autorisations sans limites dans le temps

Le texte inquiète aussi le monde médical. Dans une tribune publiée lundi 23 novembre, 52 sociétés savantes et organisations médicales de 16 pays ont estimé que la loi menaçait la santé et demandé qu'elle soit suspendue "jusqu'à la réalisation d'une évaluation indépendante".

Actuellement, l'Union européenne autorise les pesticides pour une durée de dix ans, voire quinze ans pour les substances à faible risque . Mais la Commission européenne veut étendre ces délais, au nom de sa politique de "simplification" de la vie des entreprises.

Bruxelles souhaiterait des autorisations illimitées pour une partie des pesticides, en raison d'un embouteillage dans l'approbation des produits utilisés.

Fin septembre, les États européens ont toutefois opté pour une position nettement plus restrictive, plaidant pour accorder des autorisations illimitées aux substances à faible risque uniquement. Pour les autres, les Vingt-Sept veulent des périodes d'approbation étendues à 15 ans lors de la première autorisation et à 25 ans lors des renouvellements suivants .

Une négociation aura lieu entre les États européens et les eurodéputés quand le Parlement européen aura arrêté sa position.

Les pesticides sont utilisés dans l'agriculture pour lutter contre les maladies et les insectes jugés nuisibles et pour augmenter les rendements.

Le rapporteur de la loi, l'eurodéputé de droite Herbert Dorfmann, dit vouloir "une véritable simplification pour les agriculteurs, sans pour autant affaiblir la protection de la santé et de l'environnement".

Autorisation "Illimitée" ne signifie pas "inconditionnelle" . Une autorisation pourra "être réexaminée ou retirée à tout moment si de nouvelles preuves mettent en évidence un risque" , assure-t-il.