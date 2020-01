Pesticides : le lindane, interdit depuis 20 ans, toujours présent dans l'air

Pour qualifier le lindane, un pesticide utilisé pendant plus de cinquante ans en agriculture, Pierre Dupeyrat dégaine une métaphore martiale : « C'était une arme de destruction massive. » Ce paysan périgourdin, aujourd'hui converti dans le bio, a jadis épandu du lindane sur des champs de blé et de maïs. Il insiste sur la polyvalence et l'efficacité de ce produit : « Vous mettiez la moitié d'une cuillère à café sur un nid de guêpes, le lendemain, elles étaient toutes mortes. Même les pompiers l'utilisaient. » Très fort, le lindane. Trop ?Le 1er juillet 1998, devant l'inquiétude que provoque la présence persistante de l'insecticide dans l'eau potable, Louis Le Pensec, alors ministre de l'Agriculture, en interdit l'usage dans les exploitations. Mais la substance, prohibée pour un risque présumé d'effets graves sur les organes en cas d'exposition prolongée, n'a pas pour autant disparu des nappes phréatiques et continue à être identifié depuis dans les sols, dans les cheveux, les couches pour bébés, les tampons hygiéniques... Ou, comme le montrent aujourd'hui des chiffres d'Atmo France, dans l'air que nous respirons.Le mois dernier, cette fédération des associations de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) a publié la base de données PhytAtmo, compilant quinze ans de mesures de pesticides sur l'ensemble du territoire (2002-2017). Parmi les substances interdites encore détectables, le lindane détonne par son omniprésence. Aucune région métropolitaine n'est épargnée. Ces dernières années encore, le polluant a fait de la résistance : de 2013 à 2017, il a été détecté avec certitude, selon nos calculs, dans plus d'un tiers (35 %) des prélèvements.« La spécificité de cette substance, c'est sa présence récurrente aux niveaux temporel et spatial », confirme Emmanuelle Drab-Sommesous, référente pesticides pour Atmo France, tout en observant que le lindane est mesuré « ...