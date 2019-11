Pesticides : bientôt une règle nationale pour les épandages près des maisons

Deux maires qui ont vu confirmé par la justice les arrêtés pris pour établir des « zones tampon » sans pesticides à proximité des habitations, d'autres édiles ont vu des arrêtés similaires annulés par la justice... Alors que le gouvernement veut donner des gages en matière d'écologie, la question des « distances de sécurité » entre les zones où les agriculteurs vaporisent généreusement leurs pesticides et leurs voisins est devenue sensible.« Nous publierons l'arrêté début décembre, la règle sera applicable sur tout le territoire à partir de 2020 », promet-on au ministère de l'Agriculture. Le gouvernement anticipera ainsi (un peu) l'obligation faite par le Conseil d'Etat. Le 26 juin dernier, la haute juridiction avait retoqué le précédent arrêté interministériel sur l'épandage, notamment parce qu'il ne protégeait pas assez les riverains, et forcé le gouvernement à prendre des mesures de protection supplémentaires d'ici la fin de l'année.Dans l'intervalle, l'exécutif a lancé une consultation publique sur les sites de trois ministères (Santé, Ecologie, Agriculture). Plus de 50 000 internautes y ont participé, un record. Les résultats devraient être rendus publics d'ici quelques semaines. Les ministres discuteront ensuite des meilleures options.5 à 10 m selon les culturesSur les distances de sécurité proprement dite, pas de surprise. « L'arrêté suivra les préconisations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), à savoir 5 à 10 m selon les cultures », indique-t-on au ministère de l'Ecologie.Le texte prévoit aussi des dérogations locales, à travers des « chartes départementales » élaborées par les agriculteurs eux-mêmes. Elles permettront de réduire les corridors de sécurité de quelques mètres « mais sous certaines conditions », précise-t-on au ministère de l'Ecologie. Lesquelles ? Des ...