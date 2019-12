Perturbateurs endocriniens : l'Assemblée favorable à un pictogramme «déconseillé aux femmes enceintes»

L'Assemblée nationale s'est prononcée mardi pour que les fabricants apposent un pictogramme « déconseillé aux femmes enceintes » si leurs produits contiennent des perturbateurs endocriniens présentant des risques pour le développement du bébé.Approuvé en première lecture lors de l'examen du projet de loi antigaspillage, cet amendement LR n'était pas soutenu par le gouvernement et son sort dépendra de la navette parlementaire.Portée par Michel Vialay (LR), la mesure concerne les perturbateurs endocriniens pour lesquels l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) émettrait une recommandation « spécifique » concernant les femmes enceintes.« Un pictogramme, ça ne coûte rien et c'est très visuel pour les personnes qui font les courses de manière très rapide », a souligné la LR Valérie Beauvais.La majorité pour de « l'open-data » Plus tôt, l'Assemblée avait voté à l'unanimité, et avec l'aval du gouvernement cette fois, un amendement LREM en faveur d'une plus grande « transparence » sur les perturbateurs endocriniens. Il demande aux fabricants de mettre en ligne et en « open data » (des données en accès public et exploitables sur Internet) des informations sur la présence de ces substances dans leurs produits.La secrétaire d'Etat Brune Poirson a jugé cet amendement LREM moins « réducteur » que celui sur les femmes enceintes, et a demandé d'attendre le travail réalisé au niveau européen en matière de pictogrammes. LIRE AUSSI > Perturbateurs endocriniens : comment protéger efficacement votre bébé « Il faut d'abord qu'on avance sur un pictogramme européen pour éviter qu'il y ait une superposition et que finalement le consommateur n'y comprenne plus rien », a-t-elle souligné.Faire de l'open data un « contre-argument », « c'est de la parole de gosse de riches », lui a lancé le communiste Hubert Wulfranc : « ...