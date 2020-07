Pertes massives chez Air France : l'Etat continuera de soutenir la compagnie, assure Agnès Pannier-Runacher

En cas de besoin, une montée au capital "n'est pas exclue", a indiqué la ministre déléguée à l'Industrie.

La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher dans son bureau, le 22 juillet 2020. ( AFP / JOEL SAGET )

Activité quasi nulle en avril et mai, redémarrage poussif... Alors que le groupe Air France-KLM a annoncé une perte de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre , l'Etat français a renouvelé son soutien à la compagnie aérienne. "Il n'y a aucune ambiguïté, l'Etat sera au rendez-vous parce que nous estimons qu'avoir une compagnie nationale c'est un élément important de notre souveraineté", a assuré vendredi sur LCI la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Touché par l'effondrement du trafic aérien provoquée par l'épidémie de coronavirus, le groupe avait déjà subi une perte de 1,8 milliard sur les trois premiers mois de l'année. " Le chiffre dont on parle, c'est celui du premier semestre, c'est à un moment où vous n'avez pas de recettes et vous continuez à payer les charges, c'est assez mathématique, vous êtes dans le rouge et vous êtes massivement dans le rouge", a observé Agnès Pannier-Runacher.

Interrogée sur une éventuelle renationalisation de la compagnie, la ministre a jugé que ce n'était "pas le sujet". "Le sujet est de savoir comment Air France rebondit, et nous serons au rendez-vous et s'il faut remonter au capital, on le fera. On ne l'exclut pas, mais ce n'est pas le sujet du moment ", a-t-elle affirmé. La France et les Pays-Bas possèdent chacun 14% du groupe franco-néerlandais que la compagnie aérienne Air France forme avec KLM.

Paris a accordé au printemps 7 milliards d'euros d'aide à Air France sous forme de prêts, les Pays-Bas faisant de même pour KLM à hauteur de 3,4 milliards d'euros. La compagnie française a annoncé qu'elle allait supprimer 7.580 emplois d'ici fin 2022 et KLM jusqu'à 5.000.