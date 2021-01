Pertes de ventes liées au Covid: une aide spécifique pour pisciculteurs et conchyliculteurs

Une aide spécifique, dotée d'une enveloppe de 20 millions d'euros, vient d'être lancée pour soutenir les entreprises aquacoles qui ont vu leurs ventes chuter en raison de la crise sanitaire, indiquent vendredi les ministères de la Mer et de l'Agriculture.

"Cette aide est destinée aux entreprises aquacoles qui ont subi une perte de chiffre d'affaires issu des ventes de produits aquacoles du fait de la crise de la Covid-19 d'au moins 20% sur la période du 01/02/2020 au 31/12/2020", indiquent les administrations dans un communiqué.

"L'aide compensera 50% des pertes, au-delà du seuil des 20% de perte par rapport au chiffre d'affaires moyen", est-il spécifié.

La période concernée s'étend de février à décembre "afin de prendre en compte les impacts préalables au confinement, notamment sur les entreprises exportatrices, mais aussi les impacts liés au second confinement jusqu'à la période cruciale des fêtes de fin d'année", précise le communiqué.

Un montant minimal de 1.500 euros et un plafond de 300.000 euros ont été instaurés pour cette aide publique, "dotée d'une enveloppe de 20 millions d'euros, répartis entre fonds européen et contreparties nationales issues de la redistribution de crédits de l'Etat et des régions pour les mesures de crise".

Les dossiers de demande d'aide pourront être déposés jusqu'au 30 avril 2021 auprès de l'établissement public FranceAgriMer.