Perte de la 3e étoile de Bocuse : le guide Michelin en a-t-il après les idoles de la cuisine française ?

C'est un séisme dans la gastronomie française. L'Auberge du Pont de Collonges, le restaurant mythique des bords de Saône de Paul Bocuse, perd sa troisième étoile dans le futur guide Michelin 2020. Le Guide a rétrogradé officiellement ce navire amiral de la gastronomie française, en estimant que « la qualité de l'établissement demeurait excellente mais plus au niveau d'un trois-étoiles ». Une décision qui suscite évidemment l'émoi dans la capitale des Gaules mais aussi plus largement dans le landerneau, deux ans à peine après la mort du maestro. Alors, le restaurant s'est-il trop reposé sur ses lauriers ? Ou les inspecteurs, en déboulonnant la statue du Commandeur, voulaient-ils s'offrir un nouveau scalp ? Un an après la rétrogradation de Marc Veyrat, la question se pose.« On doit être juste pour les clients »C'est le patron du célèbre guide rouge lui-même, Gwendal Poullennec, qui s'est rendu jeudi dans l'établissement de la région lyonnaise pour faire cette annonce, a précisé Élisabeth Boucher-Anselin, directrice de la communication des activités gastronomiques et touristiques de Michelin dans un communiqué. « Des inspecteurs se sont rendus plusieurs fois en 2019 dans l'établissement » et ont conclu « que la qualité demeurait excellente mais plus au niveau d'un trois-étoiles », a-t-elle précisé. « On doit être juste pour les clients », « le guide Michelin est d'abord fait pour ceux qui vont au restaurant » a-t-elle conclu.Du côté du restaurant on a accueilli la nouvelle avec dignité. « Bien que bouleversés par le jugement des inspecteurs, il y a une chose que nous souhaitons ne jamais perdre, c'est l'âme de Monsieur Paul », ont d'ailleurs souligné dans un communiqué la famille, le directeur général du restaurant Vincent Le Roux « et tout l'équipage ».Mais cette décision intervient après les déclassements récents d'autres institutions 3 étoiles, comme l'Auberge ...