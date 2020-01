Perte d'un enfant : le Medef favorable à l'allongement du congé, Schiappa en désaccord avec Pénicaud

Seules deux voix avaient permis de rejeter ce texte, jeudi, dans l'hémicycle. Après avoir été adoptée en commission la semaine dernière, la proposition du groupe centriste UDI-Agir qui visait à allonger de cinq à douze jours le congé en cas de décès d'un enfant a été retoquée d'extrême justesse après un long et animé débat. Un résultat qui a scandalisé une partie de l'opposition, alors que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estimait que cette mesure pourrait peser sur les entreprises et donc que la majorité préférait rendre possible le don de RTT pour le collègue endeuillé plutôt qu'un congé de douze jours.Mais visiblement, le résultat ne satisfait pas non plus le Medef, syndicat des patrons, qui a demandé ce vendredi un nouveau vote à l'Assemblée. Autrement dit, le syndicat fait savoir que le veto de la majorité n'est pas de son fait et que les entreprises seraient ouvertes à participer, par solidarité, au financement de ce congé. Chère @LaurenceParisot tu m'a devancé de quelques minutes mais c'est une évidence et c'est lancé https://t.co/daU07qADux-- G Roux de Bézieux (@GeoffroyRDB) January 31, 2020 « C'est une évidence et c'est lancé », a répondu Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'organisation patronale, dans un tweet adressé à Laurence Parisot. L'ancienne patronne du syndicat avait estimé un peu plus tôt que « le Medef s'honorerait à demander un nouveau vote de cette proposition ».Schiappa en désaccord avec PénicaudDans la soirée, la secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa s'est également exprimée sur le sujet et a ouvertement dit son opposition, sur ce point, à la ministre Muriel Pénicaud. Sur BFM TV, la fondatrice du réseau d'entraide Maman travaille a été très claire : « Je souhaite que le gouvernement reconsidère sa position, qu'il y ait un nouveau vote, qui soit plus digne. Je crois que la seule réponse ...