Personnel soignant : le vaccin contre la grippe doit être "obligatoire", plaide l'Académie de médecine

De 50% à 80% des soignants continuent à travailler quand ils attrapent la grippe et deviennent ainsi une source de contamination.

La statue d'Hippocrate à l'Académie de médecine à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

En plein rebond de la pandémie de coronavirus en France, les hôpitaux ne peuvent prendre le risque de voir arriver un afflux de malades de la grippe ni que le personnel soignant se retrouve en incapacité de travailler cet automne, estime lundi 21 septembre l'Académie de médecine. C'est pourquoi l'institution demande à ce que la vaccination soit rendue obligatoire "pour l'ensemble du personnel soignant".

Constatant que "l'évolution actuelle des indicateurs épidémiologiques fait redouter la persistance d'une circulation du SARS-CoV-2 sur un mode épidémique jusqu'au printemps prochain ", l'académie estime dans un communiqué que "le risque d'une saturation des services hospitaliers par l'addition de cas de grippe sévère aux cas de Covid-19, aggravée par l'incapacité des soignants malades, ne peut être encouru".

Vaccination "insuffisante"

Or si le vaccin contre la grippe saisonnière est fortement recommandé pour les soignants, il n'est pas obligatoire et la proportion de ces professionnels se faisant vacciner "demeure insuffisante" , juge l'instance de conseil des pouvoirs publics.

Lors de la saison 2018-2019, elle était estimée à 35% dans les établissements de santé (67% pour les médecins, 48% pour les sages-femmes, 36% pour les infirmiers et 21% pour les aides-soignants) et à 32% dans les Ehpad (75% pour les médecins, 43% pour les infirmiers, 27% pour les aides-soignants et 34% pour les autres paramédicaux), selon Santé publique France.

Les personnels source de contamination

"En raison de leur exposition professionnelle, le risque d'infection grippale est plus élevé chez les soignants que dans la population générale . Ils sont souvent impliqués comme probable source de contamination dans les épidémies de grippe nosocomiale, sachant que 50 à 80% d'entre eux continuent de travailler quand ils sont infectés", rappelle l'Académie de médecine. "C'est une responsabilité éthique de protéger les patients dont ils ont la charge" , juge-t-elle.

"En conséquence, l'Académie nationale de médecine considère qu'il est urgent de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour l'ensemble du personnel soignant exerçant dans le secteur public ou libéral, dans les établissements de santé et dans les Ehpad, ainsi que pour les auxiliaires de vie pour personnes âgées".

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est habituellement lancée mi-octobre en France métropolitaine.