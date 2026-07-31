« Personne ne veut vendre le football » : la FIFA défend son projet

FIFA sol, la sido. Après avoir annoncé la possible ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés, la FIFA persiste et défend son projet. Malgré la levée de bouclier du monde du football, l’Uefa en tête, l’instance présidée par Gianni Infantino insiste sur deux points : cette ouverture à des entreprises privées est destinée à s’approprier les « opportunités commerciales du football dans les pays respectifs » , et elle ne se fera pas « au détriment de l’esprit ou de la gouvernance de la FIFA, ni du football lui-même. »

Vingt millions de dollars pour chaque fédération

« ⁠Notre processus de consultation prévu a été perturbé par des informations erronées relayées par les médias. […] La FIFA réaffirme son engagement en faveur d’une consultation ouverte et démocratique , a commenté l’instance dans un communiqué. Personne ne vend le football. La FIFA n’envisagerait jamais une telle chose. » L’association raconte que le projet doit recueillir l’assentiment de la moitié des fédérations membres (106 sur 211) pour être mis en œuvre. Le gendre de Donald Trump, Joshua Kushner, pourrait diriger la société d’investissements.…

UL pour SOFOOT.com