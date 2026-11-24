"Personne ne se soucie de nous" : un an après les inondations, Sumatra se désespère

Asmiati, à Peusangan, en Indonésie, le 4 novembre 2026 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Étouffant de chaleur sous une cabane en bois, dans la province d'Aceh, à la pointe occidentale de l'Indonésie, Asmiati sanglote en racontant son combat quotidien pour survivre, un an après les inondations meurtrières qui ont balayé sa maison.

En attendant un nouveau toit promis par le gouvernement, cette femme de 63 ans vit dans un abri rudimentaire construit par son mari à partir de bois, de carton et de tôle ondulée, donnés par des amis.

Le couple figure parmi les milliers d'habitants de l'île de Sumatra livrés à eux-mêmes, alors que la prochaine saison des pluies, généralement accompagnée de son lot de crues soudaines, est imminente.

"Nous n'avons reçu une aide qu'au tout début, du riz et de l'huile", raconte Asmiati à l'AFP depuis son village reculé de Bireuen, à 200 kilomètres de la capitale provinciale, Banda Aceh.

"Je suis triste parce que nous n'avons pas de lit et que la chambre est exiguë. Et je n'arrête pas de penser à notre maison qui n'existe plus", dit-elle en ravalant ses larmes.

Les autorités avaient promis des fonds aux habitants pour réparer ou reconstruire leur logement, après des inondations monstres qui ont charrié des torrents de boue dans des villages du nord-ouest de Sumatra, il y a un an, détruisant ou endommageant gravement plus de 200.000 habitations.

Quelque 1.200 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe et plus de deux millions d'habitants ont été déplacés.

Selon les propres chiffres du gouvernement, 11 mois plus tard, moins d'un quart des personnes éligibles ont perçu les sommes promises, allant de 15 à 70 millions de roupies (entre 750 et 3.500 euros) par foyer.

Moins de 2.000 maisons, sur les 50.000 nécessaires à Aceh, la province la plus touchée, ont été construites à ce jour, a indiqué à l'AFP Safrizal Zakaria Ali, responsable d'une cellule régionale chargée de la reconstruction.

Ni cuisine ni toilettes

Un pont reconstruit au-dessus de la rivière Peusangan à Bireun en Indonésie, le 4 novembre 2026 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

En 11 mois, seule une partie des fondations de la future maison d'Asmiati est sortie de terre, construite par des employés gouvernementaux.

Elle et son mari, Hendrik Ginting, 53 ans, ont perdu leur emploi.

Le verger qui donnait des pamplemousses, complétant les revenus du couple, a été emporté avec le reste de leurs biens.

La bicoque qui devait être un abri temporaire ne compte que deux pièces pour six occupants et est dépourvue de cuisine et de toilettes.

"Je suis déçue par le gouvernement (...). C'est comme si personne ne se souciait de nous", confie encore Asmiati, qui gagne désormais moins de 3 euros par jour en fabriquant des balais à partir de fibres de noix de coco.

Situé à cinq heures de route de Bireuen, le village de Mesidah s'est mobilisé pour réparer une route qui reliait autrefois 14 villages.

Depuis septembre, ils ont collecté quelque 80 millions de roupies (environ 4.000 euros) pour acheter béton, gravier, sable et une machine de compactage.

"Environ 700 habitants ont participé aux travaux. Du matin jusqu'au soir, ils n'ont pas relâché leurs efforts. Nous avons terminé en une seule journée", explique Sukiran, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom.

"Nous refusons de rester abattus et résignés. Nous nous entraidons", ajoute-t-il.

Ils ont également érigé une passerelle provisoire en bambou pour remplacer le pont en béton emporté par les inondations. Le pont éphémère a été utilisé pendant huit mois, jusqu'à ce que le gouvernement en construise un nouveau.

5 milliards d'euros

Combinaison d'images réalisée le 10 novembre 2026 montrant, en haut, un pont effondré après les crues subites de la rivière Peusangan à Kuta Blang en Indonésie le 9 décembre 2025, et en bas, un pont nouvellement construit devant l'ouvrage endommagé, le 4 novembre 2026 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )

Le gouvernement a alloué un budget de plus de 100.000 milliards de roupies (5 milliards d'euros) sur trois ans pour la réhabilitation de trois provinces de Sumatra.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour tout remettre en ordre et, Dieu merci, depuis quelques mois, de nombreuses zones à Aceh, mais aussi dans l'ouest et le nord de Sumatra se sont déjà rétablies", a déclaré le président Prabowo Subianto lors d'une visite récente dans la région.

Les autorités devraient se concentrer sur le dragage des sédiments dans les rivières et la réparation des berges "afin que les catastrophes ne se produisent pas", a indiqué à l'AFP Alfian, militant écologiste et porte-parole de la Coalition de la société civile d'Aceh-Sumatra pour la gestion des catastrophes.

Alors que va débuter la saison des pluies après une sécheresse prolongée provoquée par El Niño, les craintes d'une nouvelle catastrophe grandissent.

"Dès que la pluie s'intensifie (...) un sentiment de malaise m'envahit. Nous avons peur, même à l'intérieur de la maison", confie Arsan Arben, rescapé de l'an passé, à Mesidah.