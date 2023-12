information fournie par So Foot • 27/12/2023 à 00:04

Personne ne réagit mieux que Manchester United

Tout est possible dans le théâtre des rêves.

Après 26 minutes de jeu, les sifflets sont descendus des tribunes d’Old Trafford pour devenir stridents. Ils n’ont pas pour autant glacé Alejandro Garnacho et ses coéquipiers, menés 0-2 par Aston Villa. L’attaquant de Manchester United, 19 printemps au compteur, a alors affiché une sérénité déconcertante pour inscrire un doublé. Accompagné de Rasmus Højlund, héros que l’on n’attendait plus, il a mené les Red Devils vers une victoire renversante (3-2) et Ô combien salvatrice.…

EL pour SOFOOT.com