"Personne n'est puni à vie", sauf Benzema

La principale information de la liste rendue publique hier par Didier Deschamps réside dans le retour, inattendu, d'Adrien Rabiot parmi les Bleus. Si les situations ne se comparent évidemment pas, point par point, la différence de traitement que subit par contre-coup Karim Benzema laisse sceptique, jusque dans le comportement du sélectionneur et de la fédération.

Le Graët : " Ne pas redonner une chance à Rabiot aurait été une erreur "

". Les propos de Noël Le Graët hier, beaucoup aurait aimé les entendre énoncés pour un autre joueur, qui n'a peut-être jamais été aussi performant et surtout inspiré qu'en 2020. Seulement cette indulgence semble réservée à Adrien Rabiot. Pour preuve, en conférence de presse, lorsque la comparaison avec Karim Benzema fut soulevée, Didier Deschamps ne se fatigua même pas pour y répondre, se contentant d'en rigoler, un rire sardonique, comme si la seule idée ou hypothèse relevait de la farce.Les dossiers ne sont évidemment pas similaires. Mais où se situe la faute la plus grave envers l'équipe de France ? Pour le moment, quoiqu'on pense du comportement de l'attaquant du Real ou de son entourage, il n'a pas été condamné. De son côté, le joueur de la Juventus (on s'épargnera d'imaginer que cela ait pu intervenir dans le choix de l'ancien des) avait décidé en 2018 de refuser un statut, jugé indigne de lui, de réserviste - c'était par ailleurs son droit -, dispensant des avis définitifs sur les options tactiques, sans évoquer les propos de sa mère, son agent. Une Coupe du Monde est passée par là, et l'ex du PSG a plutôt fait profil bas sur le sujet, ses résultats en Serie A le poussant éventuellement à plus d'humilité. Karim Benzema a enterré, il le répète souvent, tout rêve de cape, sirotant son bonheur en Liga et à l'abri