Personne en France n’accorde autant de confiance aux jeunes que le RC Strasbourg

À Strasbourg, c’est un jeune, une solution.

La lettre sur l’emploi des jeunes au sein des clubs professionnels du CIES met (enfin) l’Alsace à l’honneur. Grâce à des pépites comme Habib Diarra ou Ismaël Doukouré (20 ans tous les deux), l’équipe dirigée par Patrick Vieira est celle qui fait le plus jouer ses jeunes en Ligue 1 : à Strasbourg, 26,8% des minutes de jeu sont disputées par des U21. Ce chiffre monte même à 42,1% quand on s’intéresse aux U23. Au sein de la Ligue des talents, le podium est complété par Lyon et Lorient. Marseille ferme la marche avec seulement 1,1% du temps de jeu laissé aux U21 et 6,2% aux U23.…

VD pour SOFOOT.com