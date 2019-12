Perquisition houleuse de LFI : Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois de prison avec sursis

Le chef de file de La France insoumise était poursuivi pour rébellion et provocation après la perquisition du siège de son parti, en octobre 2018.

Le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a été condamné lundi 9 décembre à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny pour « rébellion, provocation directe à la rébellion et intimidation envers des magistrats et des dépositaires de l'autorité publique » lors de la perquisition au siège de son mouvement, en octobre 2018. Une peine conforme à celle requise le 20 septembre par le parquet.

Le tribunal a également prononcé des amendes de 2 000 à 7 000 euros contre le député Bastien Lachaud, l'eurodéputé Manuel Bompard, le président de l'association L'ère du peuple, Bernard Pignerol, et l'attachée de presse du mouvement, Muriel Rozenfeld. Il a relaxé le député Alexis Corbière.

De la mobilisation de ses troupes à l'extérieur et à l'intérieur du palais de justice de Bobigny, lors de l'audience en septembre, il ne restait mardi qu'une poignée de fidèles venus assister au jugement et à la réaction du leader de La France insoumise répétant qu'il était victime d'un « procès politique ». Comme l'avait fait avant eux la procureure Juliette Gest, les juges du tribunal correctionnel ont ramené « l'affaire » à de plus justes proportions, celles d'un élu perdant le contrôle de lui-même - « Vous ne me touchez pas ! Ma personne est sacrée. La République, c'est moi » - et rameutant ses troupes pour tenter de s'opposer au travail des enquêteurs et contraindre les magistrats à écourter leurs opérations.

