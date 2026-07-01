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Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 18:23

Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption

Perquisition à la fédé allemande, soupçonnée de corruption

Le football allemand a la tête des mauvais jours. Le siège de la fédération allemande de football (DFB), basé à Francfort, a été perquisitionné ce mercredi par la police du pays. Elle est soupçonnée de corruption dans l’organisation de l’Euro 2024 , selon l’AFP. Les autorités germaniques ont d’ailleurs précisé que d’autres investigations sont menées aux quatre coins du pays.

Avantages sans autorisation

Selon le parquet de Bochum, cette perquisition fait suite à des soupçons visant une « personne active pour une ville hôte », qui aurait bénéficié d’ « avantages non autorisés » offerts par des responsables de la société organisatrice de l’Euro 2024 . Il est également reproché à plusieurs dirigeants d’avoir accordé aux villes hôtes des droits de préemption exclusifs sur des billets , dont certaines auraient profité.…

EM pour SOFOOT.com

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