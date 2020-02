Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perpignan s'en sort à Biarritz et prend la première place Reuters • 20/02/2020 à 23:25









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'USAP a remporté le match d'ouverture de la 21e journée de Pro D2 face au Biarritz Olympique. Les Catalans ont tremblé jusqu'au bout mais ont fini par s'imposer 22 à 18 chez le rival basque. Bousquet a été impérial au pied avec six pénalités inscrites et la transformation de l'essai de Pujol à la 53e minute. En fin de rencontre, Peyresblanques s'est faufilé dans l'en-but adverse pour redonner de l'espoir aux Biarrots, mais Perpignan a tenu le score jusqu'au bout. Armitage avait réduit l'écart plus tôt. Avec cette victoire, l'USAP prend la première place provisoire du championnat avant les rencontres de Grenoble et Colomiers ce week-end. Le Biarritz Olympique est cinquième, à 9 points du podium, mais toujours bien installé dans le haut du classement de Pro D2.

