Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perpignan écrase Rouen, Colomiers reste dans la course Reuters • 28/02/2020 à 22:57









Perpignan écrase Rouen, Colomiers reste dans la course par Matthieu Cointe (iDalgo) Perpignan conserve la tête de la Pro D2. Lors de la 22e journée, l'USAP a massacré Rouen Normandie à domicile, 57 à 12. Les coéquipiers de Mateo Rodor ont inscrit sept essais et ont mis un quart d'heure avant de dérouler face au premier relégable. Mais Colomiers colle au train des Catalans en haut du classement. Après sa victoire contre Oyonnax dans le dernier match de la partie, 22-19, l'USC revient à égalité de point et reste le dauphin de Perpignan. Lionel Beauxis et ses coéquipiers ont lutté jusqu'au bout mais l'essai de MacDonald en fin de rencontre n'a pas suffi pour Oyonnax, qui reste 4e. Dans les autres matchs du jour, Béziers a cartonné contre Mont-de-Marsan (55-17), tout comme la Provence face au Stade Aurillacois (40-10). De son côté, Valence-Romans reste lanterne rouge de Pro D2 après sa défaite à Vannes (47-21), alors que Carcassonne s'en est sorti contre Montauban (23-14).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.