Perpignan: coincé chez lui, un homme de 300 kg évacué par une grue

Un conteneur suspendu à une grue est utilisé pour évacuer un homme d'environ 300 kg de son domicile, dans une rue de Perpignan, le 1er décembre 2020 ( AFP / RAYMOND ROIG )

Après des heures de préparation et l'intervention d'une cinquantaine de personnes, un homme d'environ 300 kg a été évacué mardi par les airs de son appartement à Perpignan où il vivait à même le sol depuis des mois, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'intervention exceptionnelle et extrêmement délicate au cours de laquelle la vie d'Alain Panabière était en jeu, a nécessité la consolidation de la maison de deux étages située dans un quartier aux rues étroites et la destruction d'une partie de la façade.

Placé sous perfusion, l'homme de 53 ans a été déplacé horizontalement dans un grand conteneur blanc, suspendu à une grue, puis déposé dans une ambulance spécialisée, a indiqué la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Une grue soulève un conteneur destiné à l'évacuation d'un homme d'environ 300 kg de son domicile, dans une rue de Perpignan, le 1er décembre 2020 ( AFP / RAYMOND ROIG )

Plus de 50 personnes étaient mobilisées depuis mardi matin, parmi lesquelles des policiers, des pompiers et des équipes médicales, mais aussi des personnels de la mairie et du département, a indiqué la préfecture.

"Afin de ne prendre aucun risque, les voisins ont été priés de quitter temporairement leur logement durant toute l'opération", a précisé la préfecture.

M. Panabière sera conduit dans un premier temps au CHU de Montpellier pour une "évaluation globale" de son état de santé, avant son transfert quelques semaines plus tard vers un centre de rééducation, selon le chef du service Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition, Antoine Avignon.

"Quand on re-mobilise une personne immobilisée pendant deux à cinq ans, il y a un risque de décompensation circulatoire, de thrombose. C'est un système cardio-vasculaire longtemps au repos qui est réactivé", précise le médecin.

Alain Panabière dans son logement le 27 octobre 2020 à Perpignan ( AFP / RAYMOND ROIG )

Vivant reclus chez lui depuis des années, et immobilisé au sol depuis plus d'un an "après s'être vraisemblablement cassé une jambe", selon son avocat Jean Codognès, M. Panabière était alimenté par son frère mais son état de santé se dégradait rapidement.

Après des mois de tractations entre sa famille, son avocat et les autorités, une solution a été trouvée et l'opération a été préparée et coordonnée par les services de l'Etat, du département et de la ville.

Me Codognès avait envoyé fin octobre une lettre au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander une intervention urgente. Quelques jours plus tard, son client et la Ligue nationale contre l'obésité avaient porté plainte contre X pour "non-assistance à personne en danger" et "omission de porter secours à personne en péril".

