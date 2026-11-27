Un policier dans une rue de Mérignac où est menée une reconstitution du meurtre de Chahinez Daoud, le 24 mai 2023 dans le Var ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

L'ex-mari de Chahinez Daoud, brûlée vive en 2021 près de Bordeaux, a été condamné pour assassinat à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises d'appel de la Dordogne, comme en 2025 en première instance, a-t-on appris vendredi auprès de ses avocates.

Dans cette affaire, "emblématique" des dossiers de féminicide selon les parties civiles, la cour d'assises d'appel a assorti la peine d'une période de sûreté de 22 ans, comme lors du premier procès de Mounir Boutaa, maçon franco-algérien aujourd'hui âgé de 50 ans.

Une rétention de sûreté, mesure exceptionnelle qui consiste à placer éventuellement un criminel considéré comme très dangereux dans un centre de soins dès la fin de sa peine, a en outre été prononcée vendredi.

Le 4 mai 2021, après avoir surveillé Chahinez Daoud aux abords de son domicile de Mérignac dans la banlieue bordelaise, l'ex-époux avait tiré avec un fusil dans les jambes de la victime âgée de 31 ans, avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu.

Le dossier de Mounir Boutaa, qui comparaît pour le meurtre de sa femme Chahinez Daoud devant la cour d’assises de la Gironde, le 24 mars 2025 à Bordeaux ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Lors du premier procès à Bordeaux, l'accusé avait affirmé qu'il voulait "lui faire la peur de sa vie" – convaincu qu'elle lui était infidèle, ce qu'aucun élément de l'enquête n'a confirmé – mais sans la tuer.

Durant l'instruction, les experts psychiatriques avaient conclu à l'altération de son discernement au moment des faits, ce qui aurait pu limiter la peine à 30 ans de réclusion.

Comme en première instance, la cour d'assises d'appel a certes retenu vendredi cette altération mais a écarté toute diminution de peine, ont précisé à l'AFP les avocates de la défense, Me Elena Badescu et Me Anaïs Divot, qui n'ont pas souhaité s'exprimer.

"Soulagement"

Pour les proches de Chahinez Daoud, "ce verdict est un soulagement", a réagi Me Julien Plouton, avocat de la famille de la victime.

"L'assassinat de Chahinez (...) est l'aboutissement d'une emprise, la volonté d'un homme de posséder une femme jusqu'à la détruire parce qu'elle voulait vivre libre. C'est un fait de société. Et notre société ne peut plus tolérer de telles violences", a-t-il ajouté.

Reproduction d’une photo de famille, prise le 5 mai 2021 à Mérignac, montrant Chahinez Daoud (g) avec ses enfants ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

En juin 2020, Mounir Boutaa avait été condamné pour des violences conjugales, avec interdiction de contacter son épouse. Mais un mois et demi avant sa mort, cette mère de trois enfants, dont deux issus d'une première union, avait déposé une nouvelle plainte contre celui qu'elle cherchait à quitter.

Cette plainte fut mal enregistrée par un policier lui-même condamné pour violences conjugales, parmi une série de "défaillances" révélées par une enquête administrative sur l'affaire, pour lesquelles la famille de la victime a engagé une procédure contre l'État.

Cinq fonctionnaires ont été sanctionnés et ce dossier a conduit le ministère de l'Intérieur à préconiser une révocation automatique des policiers et gendarmes condamnés définitivement pour certains faits, dont les violences intrafamiliales.

"Chahinez avait porté plainte. Elle avait demandé à être protégée. Nous allons désormais nous consacrer à la procédure en responsabilité contre l'État, pour qu'une décision de justice reconnaisse les manquements qui ont marqué le traitement de sa dernière plainte", a conclu Me Plouton.