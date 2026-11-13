Pérou : le pape Léon XIV dit sa "joie" de retrouver son ancien diocèse de Chiclayo

Le pape Léon XIV célèbre une messe aux côtés de l’archevêque Diego Ravelli (d), à Pampas de Pimentel, dans la périphérie de Pimentel, le 13 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV a retrouvé vendredi son ancien diocèse de Chiclayo, dans le nord du Pérou, où une foule de fidèles ont bravé une chaleur écrasante pour assister à une messe au cours de laquelle il a exprimé sa "joie" d'être de retour et affirmé être en train de "surmonter" ses problèmes de santé.

Le souverain pontife américain, qui possède également la nationalité péruvienne, a été opéré en octobre d'un cancer du poumon sans que cela l'empêche d'entamer une intense tournée en Amérique du Sud. Après l'Uruguay et l'Argentine, il est arrivé mercredi au Pérou, sa "patrie".

"Je vous remercie pour votre affection, votre soutien et vos prières, en particulier pour ma santé, en ces moments d'épreuve que, grâce à l'aide de Dieu, je suis en train de surmonter", a-t-il déclaré dans son homélie.

Des centaines de milliers de fidèles l'ont acclamé à son arrivée pour cette messe célébrée dans les pampas de Pimentel, une vaste étendue aride bordant le Pacifique, à environ 13 km de Chiclayo. A bord de sa papamobile, le pape a béni plusieurs bébés que lui présentaient les fidèles.

Des pompiers aspergeaient la foule à l'aide de lances à eau pour la rafraîchir, alors que la température approchait les 30 degrés Celsius dans la matinée.

"Quelle joie de revenir à Chiclayo!", s'est exclamé Léon XIV au début de son homélie.

Des fidèles tiennent une banderole "Bienvenue au pape Léon à Chiclayo" alors qu’ils assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV à Pampas de Pimentel, le 13 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

Parti au petit matin, Cesar Arroyo Serquen, 65 ans, a parcouru une dizaine de kilomètres à pied, poussant un chariot chargé d'une image du Seigneur captif d'Ayabaca, une figure religieuse vénérée localement. Vêtu d'une cape violette, il a peiné à faire avancer son chariot dans le sable des pampas.

"Voir le pape, c'est une joie que Dieu nous donne, une bénédiction pour notre peuple et surtout pour Chiclayo", a-t-il confié à l'AFP. "Nous, chrétiens, prions pour qu'il se rétablisse complètement, que tout aille bien pour lui et qu'il reste pape pendant de nombreuses années", a-t-il ajouté.

"Monseigneur Robert"

Dans son premier discours après son élection à la tête de l'Église catholique et de ses 1,4 milliard de fidèles, Léon XIV avait salué son "cher diocèse de Chiclayo".

Photo diffusée par Vatican Media montrant le pape Léon XIV saluant des fidèles à son arrivée à la base aérienne Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, à Chiclayo, le 13 novembre 2026 au Pérou ( VATICAN MEDIA / Simone Risoluti )

"C'est une joie d'avoir un pape de Chiclayo. La foi nous anime beaucoup et nous tenons à lui souhaiter la bienvenue", confie à l'AFP Carmen Farroñán, 32 ans, venue assister à la messe avec son mari et leur bébé en poussette.

"Bienvenue chez toi", proclament les affiches qui fleurissent sur les devantures des commerces. Dans le centre historique, son image est omniprésente.

Sur la place principale, au pied de la cathédrale, des lettres dorées présentent Chiclayo comme la "Ville du pape Léon XIV". Des écrans géants projettent les étapes de la visite de Robert Prevost, 71 ans, depuis son arrivée au Pérou.

À Chiclayo, "Monseigneur Robert", comme les fidèles continuent de l'appeler, a laissé le souvenir d'un évêque proche des gens.

"On peut dire qu'il est allé jusqu'au dernier recoin du diocèse de Chiclayo, qui n'a pourtant pas une géographie facile", raconte le père Jorge Villegas, vicaire général du diocèse, qui l'a côtoyé de près.

Le vicaire se remémore aussi la "solidarité" dont a fait preuve l'évêque lors d'importantes inondations, n'hésitant pas à chausser des bottes pour accompagner les sinistrés.

Pendant la pandémie, "il a été le promoteur de la construction de deux usines d'oxygène pour soigner ceux qui avaient contracté le Covid", alors qu'il en manquait pour traiter les patients, se souvient également le père Villegas.

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis la papamobile avant de célébrer la messe à Pampas de Pimentel, au Pérou, le 13 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Pahola Rojas, une secrétaire de 40 ans, se souvient aussi d'un évêque accessible. Il "a toujours été très proche des gens... on pouvait le croiser dans la rue, se promenant, saluant les personnes et discutant", raconte-t-elle. "Il inspirait énormément de confiance et possédait beaucoup de charisme".

Léon XIV doit ensuite rencontrer le clergé, puis les étudiants d'une université catholique. Il effectuera également une visite privée à la chapelle San Oscar Romero, située dans l'un des quartiers les plus modestes de Chiclayo et qu'il a contribué à reconstruire.

Dimanche, la résistance physique du souverain pontife de 71 ans sera mise à l'épreuve : il se rendra à Cusco, dans les Andes, à 3.400 mètres d'altitude, puis à Pucallpa, dans la chaleur humide de l'Amazonie.