Pérou : l'ex-président Kuczynski en détention provisoire dans l'affaire Odebretch

L'ancien chef de l'Etat a été arrêté mercredi 10 avril pour une affaire de corruption dans laquelle seraient impliqués de nombreux dirigeants sud-américains.

L'ex-président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, a été arrêté, mercredi 10 avril, et placé en détention préliminaire pendant dix jours dans le cadre de l'affaire de corruption Odebretch, qui éclabousse depuis cinq ans de nombreux dirigeants latino-américains.

Celui que l'on surnomme « PPK » est visé par une enquête pour blanchiment d'argent présumé. Il pourrait en effet avoir favorisé le constructeur brésilien Odebrecht - soupçonné de pratiques de corruption au Brésil et dans de nombreux autres pays de la région -, en lui octroyant deux concessions de travaux publics alors qu'il exerçait des fonctions publiques, notamment comme ministre de l'économie puis comme premier ministre dans le gouvernement du président Alejandro Toledo (2001-2006), également visé par une enquête et actuellement en fuite aux Etats-Unis.

Par ailleurs, selon les perquisitions ordonnées par le juge, Odebretch a versé plus deux millions de dollars à des entreprises de conseil directement liées à M. Kuczynski, Westfield Capital et First Capital.

Domicile perquisitionné

La décision intervient alors que le parquet estime qu'il y a un risque « d'entrave à la justice ». Selon la résolution judiciaire, M. Kuczynski aurait tenté de falsifier des preuves de comptabilité de son entreprise, Westfield Capital. Son domicile a été perquisitionné ainsi que ceux de sa secrétaire et son ex-chauffeur, tous deux également arrêtés.

M. Kuczynski a qualifié son arrestation d'« arbitraire », faisant valoir qu'il avait toujours collaboré avec la justice de son pays. Son avocat, Nelson Miranda, a déclaré qu'il ferait appel de la décision. Au terme des dix jours, la loi péruvienne prévoit la possibilité de prison préventive pour une durée allant jusqu'à trente-six mois.

