Pérou : l'ex-président Alan Garcia s'est suicidé avant son arrestation

L'ancien chef de l'Etat s'est tiré une balle dans la tête, alors que la police venait l'arrêter à son domicile dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption Odebrecht.

L'ex-président péruvien Alan Garcia est mort, mercredi 17 avril, dans un hôpital de Lima, où il avait été opéré après avoir tenté de se suicider. Quelques heures plus tôt, au petit matin, une équipe de policiers était venue l'arrêter à son domicile pour le placer en détention provisoire dans le cadre de l'affaire Odebrecht - le scandale de corruption qui éclabousse de nombreux dirigeants latino-américains depuis cinq ans. Profitant de l'autorisation d'appeler son avocat, il s'est retiré dans sa chambre et s'est tiré une balle dans la tête.

Sa mort a laissé le Pérou en état de choc alors que l'affaire Odebrecht, du nom d'une société brésilienne de BTP ayant payé un nombre incalculable de pots-de-vin, n'en finit plus d'empoisonner la vie politique du pays. Mercredi 10 janvier, un autre ex-président péruvien, Pedro Pablo Kuczynski (surnommé « PPK »), avait été arrêté et placé en détention préliminaire. Mercredi, les médias révélaient qu'il était hospitalisé en soins intensifs pour une pression artérielle élevée.

A l'annonce de la mort d'Alan Garcia, des dizaines de sympathisants et de curieux ont afflué vers l'hôpital où il est décédé. L'actuel chef de l'Etat, Martin Vizcarra, qui a succédé à « PKK » en 2018 après la démission de celui-ci, s'est dit « consterné » par la nouvelle, tandis qu'une polémique éclatait sur les conditions de son arrestation.

Né en 1949 et avocat de formation, M. Garcia avait été deux fois président de la République : de 1985 à 1990, puis de 2006 à 2011. Personnage impétueux de la politique péruvienne pendant plus de trente ans, il était, depuis 2018, sous le coup d'une enquête de la justice pour délits présumés de blanchiment d'argent et de « collusion aggravée », en lien avec le géant brésilien du BTP. Odebrecht avait récemment reconnu avoir versé des pots-de-vin à deux de ses plus proches collaborateurs ayant des comptes en Andorre - possiblement des prête-noms - pour s'assurer de la construction de la ligne 1 du métro de Lima, lors de son second mandat.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr