Pérou: des centaines de manifestants appellent à la démission du président

Des centaines de Péruviens ont manifesté samedi à Lima à l'appel d'organisations politiques et civiles pour demander la démission du président de gauche radicale Pedro Castillo.

Brandissant des drapeaux rouges et blancs et des pancartes sur lesquelles était écrit "Castillo corrompu démission", "Castillo dehors", les manifestants, dont certains étaient munis de casseroles, -forme traditionnelle de protestation en Amérique latine- ont scandé "Castillo démissionne maintenant".

"Le président doit quitter le pays car il y a trop de corruption, il est inapte et va nous mener à la ruine", a affirmé à l'AFP Ursula Portocarrero, employée d'une compagnie d'assurance.

Quelque 3.000 policiers anti-émeute ont été déployés à travers Lima.

"Nous voulons qu'il démissionne au profit de personnes qui aiment leur pays et afin que nous puissions vraiment faire avancer le Pérou", a expliqué Tula Casado, 58 ans.

Manifestation à Lima pour réclamer le départ du président de gauche radicale Pedro Castillo, le 9 avril 2022 People hold a protest against the government of Peru's President Pedro Castillo to demand his resignation from office, in Lima on April 9, 2022. ( AFP / Gian Masko )