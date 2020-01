Pernod Ricard met fin à son partenariat historique avec les clubs taurins

Victoire des anti-corrida pour certains, attaque contre la culture camarguaise pour d'autres. Le groupe Pernod Ricard a décidé de mettre fin à des décennies de soutien aux clubs taurins pour des raisons financières. L'entreprise française, spécialisée dans la fabrication et distribution de vins et spiritueux se défend pour autant d'avoir cédé aux activistes de la cause animale, qui lui reprochaient ce partenariat depuis longtemps.Samedi, le numéro 2 mondial du secteur officialisera ainsi la fin de son accord avec les clubs taurins réunis à l'occasion de leur assemblée générale à la manade - lieu d'élevage de taureaux et de chevaux - fondée par Paul Ricard au cœur de la Camargue, ont indiqué à l'AFP des sources concordantes, confirmant une information révélée par Midi Libre. Longtemps appelée manade Paul Ricard, ce lieu a d'ailleurs été rebaptisé récemment « domaine de Méjanes », selon le quotidien. LIRE AUSSI > Et si la corrida était interdite aux mineurs ?L'Union des clubs taurins Paul Ricard, association comptant plus de 15 000 membres répartis dans environ 400 clubs, défend des activités liées aux taureaux, des corridas aux courses landaises ou camarguaises dans lesquelles l'animal n'est pas tué. Des traditions présentes dans le Sud de la France mais aussi en Espagne ou encore au Portugal.« Un fonds de pension américain qui se fait harceler par un mouvement extrémiste »« Une lettre a bien été envoyée par la société Ricard aux présidents des clubs taurins », a précisé le groupe à l'AFP. Mais Pernod Ricard, soutien de poids à l'association, se défend pour autant d'avoir cédé à l'influence d'un de ses actionnaires américain, le fonds Elliott, après une vaste campagne de mouvements anti-corrida ayant appelé au boycott des alcools du groupe.« Ça n'a rien à voir. Le type de discussion qu'on a avec un actionnaire, ce n'est certainement pas sur les activités de ...