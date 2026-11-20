Périscolaire : à Paris, un centre inédit pour les familles bouleversées par les violences sexuelles

Le centre Boris Cyrulnick à Paris, le 20 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Un animateur suspendu, un enfant qui refuse soudain d'aller à l'école, des parents désemparés : à Paris, le centre Boris Cyrulnik veut offrir une première réponse aux familles confrontées aux soupçons de violences, notamment sexuelles, dans le périscolaire.

Son inauguration vendredi, en présence du maire de Paris Emmanuel Grégoire, lui-même visé par des plaintes de familles dénonçant l'inaction de la municipalité, intervient après dix-huit mois de révélations chocs dans le périscolaire parisien.

Installé boulevard de Picpus (XIIe) par l'Œuvre de secours aux enfants (OSE), le centre réunit ligne d'écoute, évaluation psychologique, orientation vers un centre de soins et formation des professionnels.

"Il n'existait pas de lieu qui rassemble tout cela à la fois", souligne à l'AFP le président de l'OSE, Arié Flack.

Mobilier adapté aux tout-petits, portes miniatures, cabanes-refuges, tableaux à craie : tout a été pensé pour être à hauteur d'enfants.

Si les locaux sont neufs, le dispositif fonctionne déjà depuis près d'un an. Dès décembre 2025, l'association avait ouvert en urgence une cellule à la demande de la Ville, d'abord hébergée au siège de l'OSE.

En moins d'un an, plus de 2.200 appels ont été reçus, quelque 300 consultations (230 avec les parents, 70 en présence de l'enfant) assurées et près de 90 interventions menées dans les écoles. Environ 400 professionnels ont aussi été formés.

Signalements au parquet

"On est un peu la porte d'entrée" des familles, résume à l'AFP la directrice du centre, Noémie Khenkine-Sonigo.

Dans le centre Boris Cyrulnik, à Paris, le 20 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Cela va du parent qui a entendu parler d'un +truc+ dans l'école et qui veut être sensibilisé sur le sujet pour l'aborder avec son enfant à celui, à l'autre bout du curseur, qui est complètement bouleversé par des révélations", explique-t-elle.

Tous peuvent appeler un numéro (01 87 66 36 42), diffusé à la rentrée dans toutes les écoles parisiennes, avec une dizaine de psychologues spécialisés au bout du fil. L'OSE assure rappeler les familles en moins de vingt-quatre heures.

Après cet échange, les parents peuvent être reçus en consultation. Si nécessaire, leur enfant - en grande majorité âgé de trois à six ans - bénéficie d'une évaluation en plusieurs rendez-vous.

Si nécessaire, le centre oriente ensuite vers un service de soins, comme le centre de victimologie pour mineurs de l'hôpital Trousseau, mais aussi proposer un accompagnement dans les démarches judiciaires. Une dizaine de signalements au parquet de Paris ont également déjà été effectués par le centre.

"Notre mission, ce n'est pas de faire émerger la vérité", précise Gabrielle Douieb, psychologue clinicienne et coordinatrice.

Concrètement, les psychologues recherchent une "rupture, un changement de comportement" chez l'enfant, comme des cauchemars, une perte d'appétit, le retour de problèmes de propreté, des angoisses de séparation ou le refus d'aller à l'école. Des gestes ou des paroles à caractère sexuel inhabituels pour l'âge de l'enfant peuvent également alerter.

Mais ces manifestations peuvent avoir d'autres explications, souligne Gabrielle Douieb, qui insiste sur la nécessité de rechercher "un faisceau d'indices".

Indépendance

"Il manquait cette écoute d'un professionnel de santé mentale indépendant", explique à l'AFP Élisabeth Guthmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, qui oriente régulièrement des familles vers le centre.

Jusqu'à présent, les parents ne pouvaient joindre "qu'un administratif au téléphone qui leur disait +oh mais non, je le connais, il est sympathique, il est là depuis longtemps+", affirme-t-elle.

Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo à Paris le 26 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

L'enjeu est sensible, alors que la confiance de nombreux parents dans la municipalité s'est effritée. Des investigations pénales ont été lancées, visant notamment M. Grégoire et Anne Hidalgo, qui l'a précédé à la mairie de Paris, après des plaintes de familles qui reprochent leur inaction.

Si la Ville a voté en avril une subvention de 600.000 euros pour la cellule d'écoute, l'OSE bénéficie également de fonds privés et de dons. "Notre indépendance n'est pas négociable", assure Arié Flack.

Ce lieu doit "servir d'exemple et irriguer (...) en faisant des petits partout pour faire en sorte que ça monte en puissance", a déclaré le maire de Paris Emmanuel Grégoire.

Reste le problème de l'après. Les familles orientées vers des consultations spécialisées peuvent attendre jusqu'à six mois avant d'obtenir une place, notamment à l'hôpital Trousseau.

"Il y a un accompagnement à faire entre le moment de la révélation et le moment où l'hôpital va pouvoir prendre le relais", reconnaît Arié Flack. "Notre ambition pour ce centre, c'est de pouvoir apporter ce soin", ajoute le président de l'OSE, en discussion avec le ministère de la Santé pour obtenir un soutien financier.