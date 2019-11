Périmètre d'intervention étendu : combien de Français vivent près d'une centrale nucléaire ?

Le gouvernement va élargir le périmètre d'intervention autour des 19 centrales que compte le pays, de 10 à 20 km.

« Une homogénéisation » avec certains de nos voisins européens pour le gouvernement, « un petit geste notoirement insuffisant » pour les ONG : la ministre de l'environnement et de l'énergie, Ségolène Royal, a annoncé mardi 26 avril que le périmètre d'intervention autour des centrales nucléaires allait être étendu de 10 à 20 kilomètres.

Les plans particuliers d'intervention, ou PPI, prévoient actuellement que chaque civil qui vit dans le périmètre de 10 km doit avoir chez lui des comprimés d'iode. La prise d'iode ne protège pas des radiations, mais permet, en cas de contamination nucléaire faible ou modérée, d'atténuer le risque de développer un cancer de la thyroïde.

La question est revenue sur le devant de la scène cinq ans après la catastrophe de Fukushima. Récemment, nos voisins européens émettent des critiques sur la vétusté des centrales du Bugey (Ain) ou de Fessenheim (Bas-Rhin).

Les associations européennes d'autorités de sûreté et de radioprotection (la Wenra et l'Herca) affirment aujourd'hui que ce périmètre est insuffisant et remettent en cause la stratégie actuelle de protection des populations. Elles recommandaient un élargissement à au moins 20 km, comme l'envisagent également les autorités belges, voire à 100 km. Le président de l'Autorité de sûreté du nucléaire français (ASN), Pierre-Franck Chevet, plaide, lui, pour que le périmètre de distribution d'iode soit étendu à 100 km autour de chaque installation nucléaire civile.

